Mới đây, cựu chiến binh Không quân Hoa Kỳ, chuyên gia phân tích mã hàng không Tim Farmer đã đăng tải trên trang mạng xã hội “X” một video clip thực chiến về cuộc đụng độ trên không giữa tiêm kích hạm F-14 Tomcat trên tàu sân bay Mỹ và tiêm kích đánh chặn MiG-23 Flogger của Không quân Libya vào ngày 04/01/1989.

Video có cả những đoạn hội thoại giữa các phi công Mỹ và cảnh quay 2 chiếc F-14 Tomcat phóng tên lửa không đối không bắn rơi 2 chiếc MiG-23 Flogger do Liên Xô sản xuất ở ngoài khơi Libya.

Trong vụ đụng độ này, một chiếc MiG-23 của Không quân Libya bị bắn rơi bởi tên lửa AIM-7 Sparrow, còn chiếc còn lại bị bắn hạ bằng tên lửa tầm nhiệt AIM-9 Sidewinder, 2 phi công MiG-23 nhảy dù an toàn.