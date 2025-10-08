HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Clip: Thanh niên lao ô tô vào quán nhậu sau mâu thuẫn, 1 người tử vong

Đức Anh |

Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, một thanh niên ở Gia Lai đã lái ô tô lao thẳng vào quán, khiến 1 người tử vong.

Sáng 8-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết khoảng 22 giờ đêm 7-10, tại quán Xóm Nhậu (thị trấn Bình Dương cũ), xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Clip thanh niên lao ô tô vào quán nhậu sau mâu thuẫn, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, trong lúc ngồi nhậu tại quán, một thanh niên (chưa rõ danh tính) đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm người ở bàn bên cạnh. 

Sau đó, người này ra ngoài, điều khiển ô tô của mình lao thẳng vào quán với tốc độ cao.

Vụ việc khiến một người trong quán bị tông tử vong tại chỗ.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy người điều khiển ô tô âm tính với ma túy.

Hiện Công an xã Bình Dương đang mời các bên liên quan đến làm việc và phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

