Clip: Thanh niên chạy xe máy đâm thẳng vào thân ô tô, nguyên nhân khiến nhiều người tranh cãi

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 15h04' chiều ngày 21/6 vừa qua trên đường Chu Văn An, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) và camera an ninh của ngôi nhà gần đó đã bóc được lỗi sai trong tình huống này.

Theo đó vào thời điểm xảy ra tai nạn, một ô tô trắng đang quay đầu thì nam thanh niên chạy xe máy bỗng từ đâu lao tới đâm thẳng vào thân xe. Cú đâm mạnh khiến thanh niên ngã văng xuống đường.

Có thể thấy trong tình huống này, thanh niên chạy xe máy đã thiếu quan sát và không làm chủ được tay lái nên mới để xảy ra sự cố đáng tiếc.