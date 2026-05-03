CLIP: Táo tợn vào sân trộm xe, rút hung khí đe doạ chủ nhà

Châu Tỉnh |

Công an tại Lâm Đồng đang truy xét 2 đối tượng liều lĩnh đột nhập nhà dân ở xã Tuyên Quang, rút hung khí đe doạ khi bị phát hiện.

Ngày 3-5, Công an xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) đang xác minh, truy xét các đối tượng liên quan vụ trộm táo tợn xảy ra tại một nhà dân ở thôn Phú Mỹ. 

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, hai người đàn ông đi xe máy màu vàng đến trước nhà dân.

Sau khi quan sát, người ngồi sau đeo khẩu trang kín mặt xuống xe, lẻn vào sân khi phát hiện chiếc xe máy của gia đình dựng bên trong. 

CLIP: Táo tợn vào sân trộm xe, rút hung khí đe doạ chủ nhà - Ảnh 1.

Tên trộm (áo đen) rút hung khí đuổi theo đe dọa chủ nhà khi bị phát hiện. Ảnh cắt từ clip

Dù chó trong nhà sủa liên tục, đối tượng vẫn tiếp cận, quay đầu xe với ý định lấy trộm. 

Khi chủ nhà phát hiện và bước ra kiểm tra, đối tượng lập tức rút hung khí mang theo để đe doạ.

CLIP: Bị phát hiện trộm xe, kẻ gian rút hung khí uy hiếp rồi tẩu thoát

Trước tình huống nguy hiểm, người chủ nhà tri hô và chạy ra ngoài đường để tránh bị tấn công. 

Bị lộ, kẻ trộm nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, nhảy lên xe do đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc trước sự liều lĩnh, manh động của các đối tượng. 

Hiện Công an xã Tuyên Quang đang tiếp tục thu thập thông tin, truy xét để xử lý theo quy định.

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

