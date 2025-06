Clip tài xế xe tải lao vào ô tô CSGT, phụ xe cản trở cảnh sát, nhảy rào bỏ trốn: Hàng hóa trên xe không rõ nguồn gốc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 11/6, khi tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 – Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) phát hiện xe tải mang biển số 37C-326.49 lưu thông theo tuyến vành đai 3 trên cao xuống đường gom đi Quốc lộ 1B (Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) có dấu hiệu chở hàng quá khổ, quá tải.

Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế không chấp hành mà điều khiển phương tiện lao thẳng vào đuôi xe công vụ của lực lượng CSGT. Không dừng lại ở đó, phụ xe bất ngờ nhảy xuống, ôm lấy một cán bộ CSGT nhằm cản trở tổ công tác, giúp xe tải tiếp tục di chuyển. Sau đó, người này nhanh chóng trèo qua hàng rào ven đường và bỏ trốn.





Trước tình huống nghiêm trọng, tổ công tác lập tức báo cáo chỉ huy xin tăng cường lực lượng, đồng thời phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an tỉnh Hà Nam để tổ chức truy bắt.

Khoảng 23h17 cùng ngày, chiếc xe đã bị chặn dừng tại cây xăng Đức An (xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, Hà Nam). Tài xế Hồ Bá Quyền bị áp giải cùng phương tiện về trụ sở công an để phục vụ điều tra. Đến chiều 12/6, phụ xe Lê Văn Linh đã đến Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đầu thú.

Kết quả kiểm tra cho thấy xe tải có trọng tải lên tới 77,8 tấn, trong khi giới hạn cho phép chỉ là 34 tấn – tức vượt quá 195%. Toàn bộ hàng hóa trên xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Được biết, Hồ Bá Quyền (SN 1988, nghề nghiệp lái xe) và Lê Văn Linh (SN 1995, nghề nghiệp phụ xe), cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ngay sau sự việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Việc tài xế và phụ xe bất chấp hiệu lệnh, có hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực thi công vụ, được xác định là hành vi nguy hiểm.