Clip Soobin và Hoa hậu tắm cùng nhau ở hồ bơi khiến MXH nổ tung

Show hẹn hò Địa Ngục Độc Thân mùa 5 hiện đang thu hút được sự quan tâm cực lớn từ khán giả châu Á ở thời điểm hiện tại. Trong dàn cast của show, nam người mẫu Soobin và nàng Hoa hậu Trái Đất 2022 Mina Sue Choi là những gương mặt nhận được sự quan tâm hàng đầu từ công chúng.

Mới đây trong sáng 1/2, 1 đoạn clip ghi lại màn tương tác giữa Soobin và Mina Sue Choi khi tắm cùng nhau ở hồ bơi trong chương trình Địa Ngục Độc Thân mùa 5 đã khiến mạng xã hội nổ tung vì quá đỗi ngọt ngào. Trong video, công chúng đổ dồn mọi sự chú ý vào ánh mắt đắm đuối thâm tình mà Soobin dành cho Hoa hậu sinh năm 1999, giống như thể anh chàng đang thực sự "đổ gục" trước đối phương.

Lớp trang điểm của Mina Sue Choi bị nước cuốn trôi đi nhưng điều đó lại làm tôn lên nét đẹp phóng khoáng của mỹ nhân này. Khoảnh khắc nam người mẫu - Hoa hậu chung khung hình gấp đôi visual khiến người xem cảm thấy vô cùng mãn nhãn, bấn loạn. Dù Soobin kém Mina Sue Choi 3 tuổi song 2 người họ vẫn trông vô cùng đẹp đôi, khiến netizen nhiệt liệt "đẩy thuyền".

Clip ghi lại màn tương tác giữa Soobin - Mina Sue Choi khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, quắn quéo

Soobin - Mina Sue Choi cũng là 2 thí sinh hot nhất tại show Địa Ngục Độc Thân năm nay. Ảnh: X

Trên các diễn đàn, cộng đồng mạng đồng loạt bày tỏ sự phấn khích trước đoạn clip của Soobin - Mina Sue Choi mới đây: "Mới sáng ra đã làm tim người ta đập rộn ràng thế này rồi. 2 người họ đúng là đẹp đôi 1 cách quá đáng", "Ánh mắt của Soobin là sao vậy, nhìn mà quắn quéo quá đi thôi", "2 người mau chóng hẹn hò với nhau luôn đi", "Cả 2 đều có visual quá nổi bật lại còn trông đẹp đôi quá trời quá đất như vậy nữa",...

Soobin sinh năm 2002, từng là vận động viên bóng chày nhưng nay đã chuyển sang làm người mẫu tại Hàn Quốc. Anh chàng quyết định giã từ sự nghiệp thể thao vì chấn thương vai. Ngay sau khi bước chân vào giới người mẫu, Soobin đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý nhờ gương mặt điển trai, cuốn hút cùng diện mạo hao hao Song Joong Ki.

Trong khi đó, Mina Sue Choi sinh năm 1999, vụt sáng sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành chiếc vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2022. Trước khi gây sốt ở Địa Ngục Độc Thân mùa 5, nàng Hậu 9X đã tham gia 1 số bộ phim truyền hình Hàn Quốc như Law and the City, Melo Movie, DNA Lover,...

Soobin (bên trái) được xem là bản sao của Song Joong Ki. Ảnh: Koreaboo