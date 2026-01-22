Clip sập trần thạch cao trong giờ ngủ trưa tại trường mầm non ở Nghệ An: Một cháu bé bị thương nặng

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước thông tin trần thạch cao lớp học bị sập trong giờ ngủ trưa, xảy ra tại một trường mầm non ở Nghệ An, đè trúng 3 cháu bé đang ngủ trưa khiến 1 bé bị thương nặng.

Đoạn clip trích xuất từ camera của lớp học cho thấy, trong giờ nghỉ trưa, cô giáo cùng các bé đang nằm ngủ dưới sàn nhà thì bất ngờ tấm trần thạch cao kích thước lớn rơi sập xuống, đè trúng các bé.

Cô giáo sau đó đã chạy đi gọi thêm các giáo viên khác để hỗ trợ nhấc các tấm thạch cao lên và đưa trẻ ra ngoài. Sự việc xảy ra lúc 13 giờ 20 phút ngày 31/10/2025. Gần đây, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bàng hoàng, xót xa, thương các cháu bé và mong các bé bình an.

Được biết, sự việc trên xảy ra tại Trường Mầm non Song Phan (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An), cháu bé bị thương nặng là H.N.K.V.

Camera ghi lại khoảnh khắc tấm trần thạch cao sập xuống chỗ các cháu đang ngủ trưa.

Chia sẻ trên báo Dân Việt, chị Bá Thị Khánh Linh, mẹ của bé V. cho biết, tấm trần thạch cao rơi xuống đã đè trúng 3 bé, trong đó con của chị Linh bị thương nặng nhất. Theo lời người mẹ, tấm trần thạch cao có kích thước lớn, cần 2 người lớn mới có thể nâng lên để giải cứu cháu bé. Các bé sau đó được đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế tư nhâ rồi chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Cũng theo chị Linh, tại bệnh viện, cháu V. được chẩn đoán chấn động não, nghi chấn thương sọ não, tổn thương xương sườn và đa chấn thương vùng mặt. Bệnh nhi phải chờ nhiều giờ trước khi được can thiệp khâu vết thương do cần thời gian theo dõi để đánh giá đầy đủ tổn thương não. Cháu bé phải khâu 2 lớp với gần 30 mũi, điều trị nội trú 11 và tiếp tục tái khám, thăm khám chuyên sâu.

Theo tư vấn của các bác sĩ, ngoài việc cần theo dõi các vết sẹo vùng mặt và mí mắt có nguy cơ ảnh hưởng thẩm mỹ lâu dài, chỉ có thể can thiệp khi trẻ đủ độ tuổi. cháu V. còn cần theo dõi phản ứng với stress cấp sau sang chấn. Chị Linh cho hay, hiện gia đình và nhà trường chưa thống nhất được phương án hỗ trợ lâu dài đối với những di chứng để lại cho cháu V. sau tai nạn nói trên. Sau khi cháu xuất viện, nhà trường không còn chủ động liên hệ thăm hỏi hay phối hợp trong các lần tái khám.

Cháu V. bị thương nặng sau vụ việc.

Về phía Trường Mầm non Song Phan, cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mưa bão kéo dài, gây tốc mái, khiến trần thạch cao bị ẩm, giảm độ bám và rơi xuống. Nhà trường đã triển khai các biện pháp khắc phục.

Ngoài phối hợp đưa cháu đi thăm khám và kiểm tra tâm lý tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhà trường cũng cho biết đã chi trả toàn bộ chi phí viện phí cho cháu V. trong quá trình điều trị. Phía trường cũng xác nhận nhà trường và gia đình cháu V. chưa thống nhất được mức hỗ trợ.

Liên quan đến sự việc, nguồn tin trên báo Dân trí cho biết thêm, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD &ĐT Nghệ An - bà Ngô Thu Hương cho biết, đơn vị đã nắm bắt thông tin, chỉ đạo địa phương và các bên liên quan phối hợp làm rõ vụ việc, hướng tới giải quyết dứt điểm theo quy định.

Chủ tịch UBND phường Vinh Phú - ông Nguyễn Thế Thân, cũng thông tin địa phương đã chủ động làm việc với nhà trường, phụ huynh để nắm tình hình, kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo theo thẩm quyền.