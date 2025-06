Clip: Ra chân ác ý đạp người đi xe máy ngã sõng soài giữa đường, thanh niên áo đỏ bị truy tìm

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại diễn biến một vụ tai nạn giao thông khiến dư luận hết sức bất bình. Trong clip, một người đàn ông điều khiển xe máy, đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị một người mặc áo đỏ, điều khiển xe máy đi cùng chiều đạp mạnh vào đuôi xe.

Cú ra chân ác ý khiến nạn nhân ngã sõng soài ra đường, đau đớn, phương tiện văng xa vài mét. Diễn biến sự việc được camera hành trình của một xe ô tô phía sau ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 12/6. Trong đoạn clip cũng cho thấy, trước khi đạp trúng chiếc xe máy, thanh niên áo đỏ cũng giơ chân đạp hụt một lần.

Rất nhiều người đã bày tỏ sự bất bình trước hành động của nam thanh niên mặc áo đỏ, truy lùng biển số xe của người này, yêu cầu pháp luật vào cuộc nghiêm trị.

Thanh niên áo đỏ ra chân ác ý giữa phố khiến nạn nhân ngã sõng soài xuống đường.

“Không rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng dù thế nào thì hành động này cũng không thể chấp nhận được, quá ác ý, coi thường pháp luật, tính mạng của người khác. Thử hỏi nếu phương tiện phía sau không phanh kịp thời thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng thế nào?”, một cư dân mạng bày tỏ quan điểm.

Được biết, vụ việc nói trên xảy ra trên đường Nguyễn Văn Bá (đoạn gần Metro Bình Thái, TP.Thủ Đức, TP.HCM), hướng từ ngã tư Thủ Đức đi cầu Sài Gòn.

Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đang phối hợp với công an địa phương vào cuộc xác minh.

T. đạp người chở hàng ngã ra đường chỉ vì trước đó suýt có va chạm.

Trước đó, hồi tháng 11/2024, một đoạn clip lại cảnh một người điều khiển xe máy chở hàng bị 2 thanh niên đi xe máy khác đạp ngã ra đường đã từng khiến dư luận phẫn nộ. Thời điểm xảy ra vụ việc, H.T.M. (khi đó 19 tuổi, trú tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) chở bạn gái sinh năm 2007 đi trên đường Hương Lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Sau đó, T. bất ngờ tăng tốc vượt lên, đạp vào xe người chở hàng đi cùng chiều khiến tài xế ngã sõng soài ra đường. T. và bạn gái sau đó phóng xe bỏ đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của một chiếc xe phía sau ghi lại. T. sau đó bị Công an quận Bình Tân ra quyết định xử phạt số tiền 6,5 triệu đồng về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc xâm phạm sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại cơ quan công an, T. nói lý do dẫn đến hành động ác ý của mình là do trước đó người điều khiển xe chở hàng đã vượt lên và suýt va trúng xe mình. Tức giận, T. đuổi theo và có hành động như trên.