Clip quay lén Trấn Thành có hành động lạ gây hoang mang, nhìn kĩ mới biết sự thật

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ rần rần đoạn clip Trấn Thành bị quay lén tại concert 4 Anh Trai Say Hi. Theo đó, ống kính hướng về phía nam MC trong lúc anh đang nằm duỗi cả người trên ghế, một chân bắt chéo, khoanh tay và nhắm mắt lại. Nhiều người đoán nam MC đang tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi trong lúc các Anh Trai trình diễn trên sân khấu.

Dù nhắm mắt ngủ nhưng Trấn Thành vẫn lắng nghe âm nhạc xung quanh. Có thể thấy nam MC vẫn nhịp chân, miệng thì lẩm nhẩm theo lời bài hát. Nhiều người ban đầu lướt qua còn cảm thấy hoang mang trước hành động của Trấn Thành. Nhưng sau đó quan sát được động tác lắc lư của nam MC đúng với nhịp nhạc trên sân khấu thì mọi người được phen bật cười vì cảnh tượng này quá hài hước. Đoạn clip quay lén Trấn Thành vừa ngủ vừa ngân nga hát theo hút gần 1 triệu lượt xem. Cư dân mạng không chỉ rôm rả hành động chọc cười của nam MC mà còn tiếp tục "dí" bộ đồ làm lộ "bé mỡ" của anh.

Đoạn clip Trấn Thành bị quay lén viral khắp MXH (@Dyn_Chuột)

Cảnh tượng gây hoang mang nhưng sau đó lại rất buồn cười của Trấn Thành tại hậu trường concert Anh Trai Say Hi

Vào tối 9/12, concert 4 Anh Trai Say Hi đã chính thức diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hàng chục nghìn khán giả tham gia. Không phụ sự mong đợi của người hâm mộ, các Anh trai đã đem tới những màn trình diễn công phu và mãn nhãn.

Sau khi concert 4 Anh Trai Say Hi khép lại, Trấn Thành bất ngờ trở thành tâm điểm trên MXH. Nguyên do vì khi đảm nhận vai trò người dẫn chương trình tại concert, ông xã của Hari Won đã để lộ chiếc bụng mỡ ở trên sân khấu.

Trấn Thành cho biết "chết lặng" và "thấy nhục" khi xem ảnh bị khán giả chụp. Nam MC "trách nhẹ" stylist và còn lầy lội photoshop bóp eo không thể giả trân hơn để tự minh oan cho chính mình.

Trấn Thành bị soi lộ chiếc bụng mỡ khi đang dẫn ở concert Anh Trai Say Hi

Thế nhưng "kiếp nạn" của Trấn Thành chưa dừng lại tại đây khi Hari Won và dàn sao cũng nhanh chóng nhập cuộc. Theo đó, Hari Won đã đăng bức ảnh của Trấn Thành về trang cá nhân và chốt nhẹ một câu lầy lội: "Anh ấy có bầu dùm mình".

Không chỉ có đông đảo cư dân mạng "tổng tấn công" Trấn Thành, hàng loạt Anh trai như Rhyder, Anh Tú, Vũ Thịnh... và các sao Việt là Hari Won, Lê Dương Bảo Lâm cũng góp công khiến khoảnh khắc của nam MC tại concert 4 thêm viral khắp cõi mạng.

Lê Dương Bảo Lâm còn lên tiếng "bóc trần" sự thật về chuyện ăn uống của MC Trấn Thành: "2 anh em đi chơi Noel. Anh nói anh nay healthy toàn ăn đồ luộc, Diễm mới biết là anh toàn ăn ba rọi luộc, lâu lâu ngán chuyển qua dùng ít phèo luộc".

Hari Won và nhiều sao Vbiz liên tục "dí" Trấn Thành

Mặc dù bị "dìm hàng" tơi tả nhưng Trấn Thành không hề căng thẳng mà thoải mái đùa vui. Nam MC còn đăng ảnh photoshop bản thân thành ông già Noel và thông báo đã sẵn sàng đi phát quà. Trấn Thành còn tiết lộ đã cười xỉu khi xem clip một khán giả cười giòn khi quay cận chiếc bụng của anh.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ: "Merry Christmas cả nhà, ông già Noel tới đây. Mọi người thấy tôi hoá trang tinh tế không. Có 1 cái clip ai cười hố hố kêu tên tui rồi còn bình luận cái bụng của tôi trong thái độ khinh bỉ nữa chứ. Tui coi tui cười nguyên buổi sáng, giọng rất giống Hoà Minzy! Hay là nó?".

Trấn Thành còn mượn "content chiếc bụng mỡ" để khéo đáp trả về việc từ bị nói kém duyên khi trêu ghẹo Đức Phúc, Phạm Anh Duy. Nam MC nói: "Hồi xưa tui ghẹo Đức Phúc là hải ly vì nó có răng cửa to cũng nói tui. Rồi thấy Phạm Anh Duy vẽ miệng rộng đóng joker nên ghẹo nó miệng em có thể ăn cùng 1 lúc 3 cái hamburger cũng nói tui. Trong khi 2 đứa nhỏ cũng thấy vui, trường quay cũng thấy vui, khán giả xem show cũng thấy vui. Mà cũng đổ cho tui là body shaming. Tôi cảm thấy giờ mình mới nạn nhân của body shaming nè. Tôi cần được che chở, ông già Noel cần được bảo vệ. Sao không thấy ai nói mấy người bình luận về cái bụng của tui là 'kém duyên' đi hen? Hay do nghiệp ta. Thôi kệ, mọi muộn phiền sẽ qua... Chúng ta, nắm tay đi hết chặng đường, miễn mọi người vui là được. Tôi vui, mọi người vui, cứ vui thôi".