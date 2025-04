Cho Quang Linh Vlogs thôi làm ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 3/4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 5 bị can: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm", quy định tại khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); Phạm Quang Linh và Lê Thành Công là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt cùng về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.