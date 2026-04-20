Clip: Phẫn nộ cảnh thanh niên hành hung phụ nữ giữa phố, công an vào cuộc

Đức Anh |

Thanh niên chặn xe, hành hung phụ nữ giữa phố ở Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai, gây bức xúc dư luận.

Ngày 20-4, thông tin từ Công an phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai) cho biết đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một phụ nữ bị hành hung ngay trên đường phố, gây bức xúc dư luận.

Clip trích xuất từ camera nhà dân ghi lại diễn biến vụ việc.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang điều khiển xe máy thì bất ngờ bị một thanh niên chạy xe áp sát, chặn đầu.

Đối tượng sau đó liên tục tấn công nạn nhân ngay giữa đường, bất chấp khu vực đông người và phương tiện qua lại.

Theo nội dung đăng tải từ tài khoản "Thỏ Gấu Nhím Sóc", sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 34 phút ngày 19-4.

Điều đáng chú ý là giữa hai người được cho là không quen biết, song thanh niên vẫn có hành vi hung hãn, đánh tới tấp khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Đoạn clip được trích xuất từ camera nhà dân ven đường đã ghi lại toàn bộ diễn biến.

Hình ảnh cho thấy hành vi bạo lực diễn ra công khai, không chỉ xâm hại trực tiếp đến sức khỏe của nạn nhân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành vi côn đồ và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Trung tá Trần Hoài Phương, Trưởng Công an phường Quy Nhơn Tây, cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, đồng thời làm việc với đối tượng liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Clip: Phẫn nộ cảnh thanh niên hành hung phụ nữ giữa đường, công an vào cuộc - Ảnh 1.

Hiện cơ quan công an cũng kêu gọi người dân nếu có thêm thông tin liên quan, hình ảnh hoặc clip khác về vụ việc, cần cung cấp để phục vụ công tác điều tra, đảm bảo xử lý khách quan, đúng người, đúng hành vi.

Công an thông báo cuộc gọi không nên nghe máy, không kết bạn Zalo
