Clip: Ông Thích Minh Tuệ đến nhận Căn cước công dân tại cơ quan công an

Ông Thích Minh Tuệ nói về cảm xúc khi nhận Căn cước công dân

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, ngày 8/6, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú (hay còn gọi là Thích Minh Tuệ).

Tại trụ sở công an, công dân Lê Anh Tú đã được nhận CCCD sau 5 ngày làm thủ tục.

"Sau đây, anh Tú sẽ được cấp CCCD và luôn luôn mang theo nó trong người và sử dụng được rất nhiều tiện ích như đi máy bay, đi khám bệnh BHYT và nhiều việc khác phục vụ cho bản thân mình. Nếu làm mất CCCD, anh Tú có thể đến công an để khai báo và làm lại", đại diện Công an tỉnh Gia Lai trao đổi với ông Thích Minh Tuệ khi trao trả CCCD.

Nói về cảm xúc khi nhận được CCCD, ông Thích Minh Tuệ chia sẻ: "Cảm xúc của con cũng như bao người công dân bình thường khác. Nếu có nó để đảm bảo quyền lợi cho mình học tập và tu học thì rất là tốt đẹp''.

Ngoài ra, ông Thích Minh Tuệ khẳng định nếu nó đảm bảo cho mình được tu hành, thiền định, trí tuệ thì rất là tốt.

Ông Thích Minh Tuệ cho biết, thời điểm hiện tại sức khỏe của bản thân vẫn tốt, vẫn đảm bảo để có thể tu hành, bộ hành, khất thực được.

"Sư Thích Minh Tuệ" nhận căn cước công dân. Nguồn: Công an tỉnh Gia Lai

Trước đó, theo cơ quan chức năng, ông Lê Anh Tú sinh năm 1981, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai và hiện không có địa chỉ cư trú cố định.

Sau khi "sư Thích Minh Tuệ" tự nguyện dừng cuộc đi bộ khất thực, lực lượng chức năng đã hỗ trợ ông Lê Anh Tú làm CCCD.

Ông Thích Minh Tuệ chưa xác định thời gian tiếp tục bộ hành khất thực

Tối qua 9/6, trên chương trình VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, ông Thích Minh Tuệ cho biết chưa xác định thời gian tiếp tục bộ hành khất thực.

Ông Thích Minh Tuệ chia sẻ: "Mình ở một trú xứ nào đấy, núi nào đấy, hang đá nào đấy, mình xuống gần làng mình khất thực xong mình tu hành cho mình thôi. Có trú xứ an ổn điều kiện như thế thì mình cần học tập, người tu họ cũng có thời gian an ổn, khi nào cần thiết thì mình mới bộ hành nhưng bộ hành yên tĩnh giống như 6 năm trước không có ai đi theo."

Ông Thích Minh Tuệ. Ảnh: VTV

Theo dự kiến của ông Thích Minh Tuệ, khi đi hết tất cả các địa phương trên cả nước thì ông sẽ dừng chân ở một khu vực nào đấy. Khi nào thuận lợi, vài năm sau ông mới đi một lần chứ không phải lúc nào cũng bộ hành.

Ông Thích Minh Tuệ cũng chia sẻ thêm rằng, chỉ khi người dân không tụ tập đông, đảm bảo được an ninh trật tự và an ninh giao thông thì ông mới tiếp tục bộ hành. Nếu không, ông sẽ không bộ hành đường dài nữa mà chỉ an trú một nơi nào đấy và vẫn khất thực ở khu vực gần.