Chiều 14-11, tại phường Vũng Tàu, TP HCM, một vụ tai nạn giao thông xảy ra làm 6 phương tiện hư hỏng và một người bị xây xát nhẹ.

Camera của người dân ghi lại vụ việc

Khoảng 15 giờ cùng ngày, một ô tô đang lưu thông trên đường Trương Công Định, khi đến khu vực đối diện nhà số 17 thì bất ngờ lao lên vỉa hè. Chiếc ô tô hất văng 5 xe máy đang đậu khiến 1 phụ nữ đứng trên vỉa hè ngã xuống. Chiếc ô tô tiếp tục va trúng một người đàn ông nước ngoài đang đi bộ và hất người này ngã xuống lòng đường.

Người đàn ông bị hất văng chỉ bị thương nhẹ ở vùng đầu và đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Tài xế ô tô, được cho là người nước ngoài, đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó, chỉ còn một người đi cùng ở lại.

5 chiếc xe máy ngã la liệt sau cú tông

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và xử lý vụ tai nạn.