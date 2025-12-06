HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CLIP: Nước sông Cái Nha Trang đổ về ào ào

K. Nam |

Trên Sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới khi nước lũ đang dổ về ào ào như thác, đỉnh lũ ở mức báo động 2-3

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trên sông Cái Nha Trang, mực nước lũ đang lên nhanh. Mực nước lúc 8 giờ ngày 4-12 tại trạm Đồng Trăng là 8,15m, trên mức báo động 1 là 0,15m.

Dự báo, trong 24 giờ tới, trên Sông Cái Nha Trang có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ ở mức báo động 2-3.

Clip nước sông Cái Nha Trang đổ về ào ào như thác

Đài này cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị trên lưu vực Sông Cái Nha Trang.

Đặc biệt là ở một số xã như: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Tân, Diên Lâm, Diên Thọ và các phường: Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Nha Trang, khả năng sẽ bị ngập lụt trở lại

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại