Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trên sông Cái Nha Trang, mực nước lũ đang lên nhanh. Mực nước lúc 8 giờ ngày 4-12 tại trạm Đồng Trăng là 8,15m, trên mức báo động 1 là 0,15m.

Dự báo, trong 24 giờ tới, trên Sông Cái Nha Trang có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới, đỉnh lũ ở mức báo động 2-3.

Clip nước sông Cái Nha Trang đổ về ào ào như thác

Đài này cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị trên lưu vực Sông Cái Nha Trang.

Đặc biệt là ở một số xã như: Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Điền, Diên Lạc, Diên Tân, Diên Lâm, Diên Thọ và các phường: Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Nha Trang, khả năng sẽ bị ngập lụt trở lại