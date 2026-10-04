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CLIP: Nước lũ dâng hơn 1 m, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp

Thái Lâm
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Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở xã Bảo Lâm 2 và phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng ngập sâu, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Ngày 4/10, ông Trần Việt Cường - Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng cho biết, sáng cùng ngày, lãnh đạo xã đã trực tiếp đến các khu vực ngập sâu để chỉ đạo ứng phó và di dời người dân.

Cụ thể, tại thôn 8 và thôn 9 (xã Bảo Lâm 2), mưa rất to khiến nước từ thượng nguồn các con suối đổ về, gây ngập nhiều khu vực. Theo thống kê sơ bộ, hai thôn có 5 điểm ngập sâu từ 0,8-1,2m, ảnh hưởng đến nhà cửa và tài sản của hơn 40 hộ dân.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng di dời người dân vùng ngập đến nơi an toàn.

Khi xảy ra ngập, xã Bảo Lâm 2 huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an, dân quân, lực lượng an ninh cơ sở và đoàn viên thanh niên đến các điểm ngập hỗ trợ người dân di dời người và tài sản.

Hơn 40 hộ dân tại những khu vực ngập sâu được đưa đến nơi an toàn. Chính quyền bố trí hội trường thôn làm nơi tạm trú, đồng thời hỗ trợ người dân kê cao hoặc di chuyển tài sản nhằm hạn chế thiệt hại.

- Ảnh 2.

Nhiều thôn trên địa bàn Bảo Lâm 2 vẫn còn ngập sâu.

Ngoài thôn 8 và 9, mưa lớn cũng gây ngập tại thôn Tân Lạc 11 và Tân Lạc 12. Đến chiều nay, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, nước tại các con suối tiếp tục dâng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sáng cùng ngày tại phường B’Lao, mưa lớn kéo dài khiến nước các con suối dâng nhanh, tràn vào nhiều nhà dân và khu vực thấp trũng. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự phường B’Lao phối hợp các đơn vị chốt chặn điểm ngập, điều tiết giao thông, hỗ trợ sơ tán người và di chuyển tài sản.

Lực lượng chức năng phường B’Lao di dời khẩn cấp người dân.

Tại Khu du lịch Đôi Dép trên đường Cao Thắng (phường B’Lao), nước tràn vào khu vực cổng, lực lượng chức năng phối hợp nhân viên khu du lịch sơ tán khoảng 30 du khách.

Ngoài ra, nhiều nhà dân trên địa bàn phường B’Lao bị ngập từ 0,3-1,2m. Riêng một số hộ trên đường Âu Cơ bị nước dâng khoảng 1,2m, làm trôi 2 xe máy; khoảng 1 tấn phân bón cùng nhiều vật dụng bị ngập, thiệt hại ước khoảng 150 triệu đồng.

Một hộ dân khác trên đường Âu Cơ bị hư hỏng 2 xe máy, tủ lạnh, máy giặt và nhiều vật dụng; khoảng 500kg cá bị thất thoát, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

- Ảnh 3.

Lực lượng dân quân trang bị áo phao cẩn thận.

Ngoài ra, tại một số khu vực khác, nước ngập nhà dân từ 30-70cm, làm hư hỏng nhiều thiết bị, vật dụng. Một hộ dân bị trôi gần 1.000 chậu hoa và 30 cây giống cà phê, thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Theo thống kê sơ bộ của UBND phường B’Lao, tổng thiệt hại tài sản tại các điểm ngập khoảng 607 triệu đồng.

Tags

Lâm Đồng

Bảo Lâm

mưa lớn

di dời người dân

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