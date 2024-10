Ghi nhận đến 10 giờ 20 ngày 27-10, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to đến rất to do ảnh hưởng của cơn bão số 6 (bão Trami).

Nước lũ chảy cuồn cuộn qua sông, suối ở huyện miền núi Đakrông

Ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông, cho biết do mưa lớn kéo dài, nước trên sông, suối dâng cao đã chia cắt hàng loạt ngầm tràn. Đơn cử, cầu tràn Ly Tôn (xã Tà Long) ngập hơn 1 m, cầu tràn xã Ba Nang ngập 0,5 m, cầu tràn Ba Lòng nước đang dâng cao, chảy siết.

Nước lũ chảy cuồn cuộn qua ngầm tràn ở địa bàn huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị

Tại các ngầm tràn bị nước lũ dâng cao, lực lượng chức năng đã đặt biển báo, bố trí lực lượng không cho người và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các phương án di dời dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn" - ông Châu nói.

Lực lượng chức năng chốt chặn trên các ngầm tràn bị lũ chia cắt ở huyện Đakrông

Nước sông suối ở các huyện miền núi Quảng Trị đang dâng cao. Clip-ảnh: N.Châu

Trong khi đó, tại huyện miền núi Hướng Hóa, đến trưa 27-10, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra. Các ngầm tràn qua suối ở địa bàn huyện này nước lũ đang dâng cao, gây chia cắt cục bộ một số thôn, bản.

Trong sáng cùng ngày, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, đã đến kiểm tra tại các địa điểm ven biển của thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) và thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh).

Tại các khu vực kiểm tra, ông Hà Sỹ Đồng yêu cầu các sở ngành, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin, cảnh báo diễn biến của bão, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với phương châm "4 tại chỗ" theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra, chỉ đạo phòng chống bão số 6 tại các huyện ven biển

Đối với những khu vực nguy hiểm, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị chính quyền địa phương tiến hành cắm biển cảnh báo, khoanh vùng không cho người, phương tiện đi qua.

Đồng thời bố trí lực lượng trực canh, theo dõi chặt chẽ diễn biến, thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định; có phương án di dời người và tài sản của nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.