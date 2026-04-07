CLIP: Nữ nhân viên gác chắn ở Đà Nẵng: "Chúng tôi bị đánh đến hoảng loạn, choáng váng"

Sáng 7-4, 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt là chị Trương Thị Diệp Thúy và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau khi bị 1 phụ nữ hành hung trong lúc làm nhiệm vụ.

Chị Thúy và chị Tuyền cho biết đến giờ vẫn còn hoảng loạn, cơ thể đau nhức do bị đánh.

Hai nữ nhân viên gác chắn bàng hoàng kể lại giây phút bị người phụ nữ hành hung

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, chị Tuyền cho hay sau 21 năm làm việc trong ngành, đây là lần đầu tiên chị bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ.

Theo đó, khoảng hơn 20 giờ ngày 6-4, chị Tuyền và chị Thúy thực hiện kéo gác chắn, bật tín hiệu đèn đỏ để bảo đảm an toàn cho đoàn tàu sắp đi qua, đồng thời đứng hai đầu đường để điều tiết giao thông.

Thời điểm này, một phụ nữ điều khiển xe tay ga đi ngược chiều, cố tình tìm cách vượt qua khu vực gác chắn để vào nhà gần đó. Do tại vị trí có khe hở nhỏ, các nhân viên đã dùng đá lớn chặn lại nhằm ngăn người dân băng qua đường ray.

Tuy nhiên, người phụ nữ đã hất các viên đá sang một bên, dắt xe vào khu vực đường ray, đồng thời liên tục chửi bới với lời lẽ thô lỗ.

“Lúc đó, người này nồng nặc mùi bia rượu” – chị Tuyền nhớ lại.

CLIP: Nữ nhân viên gác chắn ở Đà Nẵng kể lại lúc bị hành hung: “Hoảng loạn, choáng váng vì bị đánh liên tiếp”

Chưa dừng lại, sau khi đoàn tàu đi qua, người phụ nữ này bất ngờ lao vào hành hung 2 nữ nhân viên. Người thân của bà ta đứng gần đó cũng tham gia, nắm tóc chị Thúy kéo ngã xuống đường.

Theo lời kể, chị Tuyền bị kéo vào một góc khuất và tiếp tục bị đánh, trong khi chị Thúy bị dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người.

“Tôi hoảng loạn, choáng váng. Tôi bị đánh nhiều quá, không rõ bao nhiêu cái, về xem lại camera mới biết” – chị Thúy bức xúc.

Chị Thúy cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, có người dân kịp thời đến can ngăn, nếu không thì hậu quả có thể nghiêm trọng hơn. Sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ nêu trên vẫn có những lời lẽ thách thức.

Theo chị Tuyền, công việc gác chắn chủ yếu do phụ nữ đảm nhận, lại thường xuyên làm ban đêm nên tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sau sự việc này, các nhân viên mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để bảo vệ người lao động khi làm nhiệm vụ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công ty Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã làm việc với Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng và đang phối hợp xử lý, đồng thời có báo cáo nhanh gửi cấp trên.

Công an phường Thanh Khê đã tiếp nhận vụ việc, đang xử lý theo quy định.