CLIP: Nông dân bám vào ruột xe tải bơi vào vườn thanh long để thu hoạch chạy lũ

Mới đây, trong clip ghi lại sáng 4-12 gây sốt trên mạng xã hội khi một số nông dân phải dùng cả ruột xe tải làm phao, bơi giữa dòng nước đục để hái từng trái thanh long đang chín trên cây.

Theo tìm hiểu, vườn thanh long được chia sẻ trong clip là của một nông dân tại khu vực Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng.

Người nông dân vừa bơi vừa cắt cứu những trái thanh long đang chín. Ảnh: Quang Hùng

Nước lũ kết hợp mưa lớn suốt đêm 3-12 đến rạng sáng hôm sau khiến hơn 800 trụ thanh long của chủ vườn này, cùng hàng chục ha thanh long ven sông khác tại Hàm Thuận Nam chìm trong nước.

Một nông dân cắt thanh long cho vườn bị ngập trong clip nằm sát bờ sông cho biết, vườn được chủ vườn đầu tư chong đèn suốt hàng chục đêm để xử lý cho ra trái vụ.

Trái vừa chín đều, thương lái đang chuẩn bị thu gom thì nước bất ngờ đổ về khiến toàn bộ khu vực bị nhấn chìm.

Nước cao tới cổ người lớn, nhiều luống chỉ còn trơ ngọn trồi lên mặt nước.

Để tận thu, chủ vườn và thương lái huy động lao động lội ra giữa vườn, nhiều người phải bám vào các phao nổi, ruột xe bơm căng, đẩy nhẹ từng đoạn để tiếp cận từng trụ thanh long.

Có người ngâm mình hàng giờ liền dưới nước lạnh, đưa tay vạch từng bẹ để chọn trái chín, bỏ vào thùng nhựa đặt trên phao trước khi kéo vào bờ.

Nhiều nông dân cho biết đây là lần đầu trong đời họ phải “vừa bơi vừa hái trái”, cảnh tượng tưởng như không bao giờ xảy ra với loại cây trồng quen thuộc trên vùng đất này.

Hiện giá thanh long trái vụ tại khu vực Bình Thuận cũ đang ở mức từ 15.000 – 23.000 đồng/kg, là mức giá tốt nhất trong nhiều năm.

Vì vậy, mỗi trái cứu được lúc này đều giúp người trồng gỡ gạc phần nào công sức và chi phí đã bỏ ra.

Thống kê đến chiều 4-12, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng tiếp tục tăng, với 3.357 ha cây trồng bị ngập úng, hư hại; hơn 4.000 con gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi; hàng chục tàu cá chìm hoặc đứt neo tại khu vực ven biển Liên Hương, La Gi và các vùng hạ lưu. Một số diện tích ao nuôi trồng thủy sản bị phá hủy.