Sáng 30-9, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao Ngô Bảo Trường (SN 1987; ngụ TP HCM) cho Công an huyện Châu Thành để phối hợp Công an TP Cần Thơ làm rõ vụ cướp taxi.

Đối tượng cướp taxi bị bắt tại Tiền Giang

Theo thông tin ban đầu, tối 29-9, Công an tỉnh Tiền Giang nhận tin báo vụ cướp taxi xảy ra địa bàn TP Cần Thơ rồi chạy về hướng Tiền Giang nên chỉ đạo công an theo dõi, đón lõng.

Đến gần 23 giờ cùng ngày, CSGT phối hợp cùng các lực lượng khác phát hiện chiếc xe bị cướp đang lao tốc độ nhanh từ hướng Mỹ Thuận về Trung Lương trên Quốc lộ 1 nên CSGT sử dụng xe đặc chủng chắn ngang lộ để truy bắt.

Đối tượng hết đường tẩu thoát nhưng có hành vi manh động nên buộc công an phải nổ nhiều phát súng để truy bắt tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.