Clip nhóm phụ nữ cắt tiền, rải muối gạo trước cửa hàng ở Ninh Bình: Hé lộ nguồn cơn

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh nhóm 3 phụ nữ đến trước cửa một cửa hàng. Sau đó, 1 người trong nhóm dùng kéo cắt nhỏ các tờ tiền, ném ra vỉa hè cửa hàng, 1 người khác thì rắc muối gạo xung quanh và người còn lại thì dùng điện thoại quay clip. Xong xuôi, 3 người phụ nữ rời đi.

Đoạn clip khiến nhiều người bất ngờ, bất bình trước hành vi của nhóm phụ nữ, đồng thời tò mò về nguồn cơn dẫn đến sự việc.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 29/12 tại một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình). Hành động của nhóm phụ nữ được camera an ninh ghi lại.

Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm phụ nữ cắt tiền, rải muối gạo trước cửa hàng.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, chị C.T.X., chủ cửa hàng xác nhận nhóm phụ nữ xuất hiện trong clip trên là khách hàng từng sử dụng dịch vụ chụp ảnh tại cửa hàng. Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, chị X. cho biết hành động của nhóm phụ nữ xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chi phí chụp ảnh.

Theo đó, nhóm khách đặt lịch chụp ảnh cho 3 người. Ban đầu, 2 bên thống nhất mức giá của gói chụp tại một địa điểm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, khách hàng đề nghị chụp thêm tại một địa điểm khác. Chị X. đã thông báo rằng sẽ thu thêm phụ phí di chuyển đến điểm chụp thứ 2 và được khách đồng ý.

Đến khi thanh toán, phía khách hàng lại cho rằng khoản phụ phí chưa được trao đổi rõ ràng từ trươc nên không chấp nhận thanh toán chi phí này. Do đó, 2 bên xảy ra tranh cãi.

Chủ cửa hàng thông tin thêm, sau khi xảy ra cãi cã, chị đã trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của nhóm khách. Nhưng sau đó, nhóm khách có hành động cắt tiền, rải muối gạo trước cửa hàng khiến chị X. ngỡ ngàng, đồng thời cho biết việc này đã ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

Ngày 30/12, Công an phường Nam Định cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc nói trên.



