Clip người phụ nữ vì mưu sinh mà bất chấp mưa gió nguy hiểm tại Vịnh Hạ Long

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip về người phụ nữ bán đồ ăn vặt trên Vịnh Hạ Long khiến cộng đồng mạng cảm thấy xót xa.

Clip được quay lại bởi 1 du khách đang đi trên chiếc tàu du lịch. Người này không hề quay cảnh thiên nhiên hùng vĩ nổi tiếng hế giới mà lại chú ý tới 1 người phụ nữ bán hàng ăn vặt trên vịnh.

Trong 1 ngày thời tiết không thuận lợi, trời đổ mưa rất to, gió lớn đánh sóng biển cuồn cuộn, người phụ nữ ấy vẫn ngồi lên chiếc thuyền nhỏ cũ, đi đến bên cạnh chiếc tàu lớn để mời chào du khách mua đồ.

Cơn mưa to đã khiến cô ấy ướt hết cả người. Có lẽ do ngấm mưa lạnh nên người phụ nữ có phần co ro, run rẩy. Một vài du khách thấy vậy đã mua đồ và còn tặng cô 1 chiếc mũ để che mưa.

Khi đưa hoa quả cho khách, vì cô đang đứng trên mặt nước lênh đênh nên lỡ tay làm một vài quả rơi xuống biển. Cô bán hàng nhanh chóng quay lại sạp hàng của mình và nhặt thêm vài quả bù lại cho khách.

Gương mặt khắc khổ cùng hành động bán hàng "có tâm" của người phụ nữ đã khiến người quay clip không khỏi chạnh lòng.

Đoạn clip ngay sau khi được chia sẻ cũng nhận nhiều sự cảm thương của dân mạng. Đa phần mọi người đều cảm thấy xót xa cho cặp vợ chồng bán hàng ăn vặt trên Vịnh Hạ Long này. Vì cuộc sống mưu sinh nên họ đã bất chấp nắng mưa, bất chấp nguy hiểm và vất vả. Không biết thu nhập mỗi ngày của cô bán hàng ra sao nhưng nhiều người cho rằng những đồng tiền đó rất đáng, bởi họ đã làm việc vô cùng chăm chỉ.



Một vài bình luận của dân mạng về hình ảnh cô bán hàng khắc khổ:

- Nhìn cảnh mà thắt cả tim lại.

- Chúc cô luôn mạnh khoẻ, bình an và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống.

- Người ta cũng là mưu sinh, buôn bán sông nước nó cũng nguy hiểm chứ, nên mua đắt hơn 1 chút cũng đáng.

- Hôm trước mình đi Hạ Long cũng gặp. Cô còn đu thuyền như người nhện luôn.

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng, việc bán hàng rong như thế này đã bị cấm bởi nguy hiểm cho người bán và du khác có thể bị "chặt chém".

Hiện clip vẫn đang nhận về sự quan tâm của dân mạng.