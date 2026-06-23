HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Clip: Người phụ nữ mang thai bị tát, đánh tới tấp trong cửa hàng hoa quả, diễn biến sau đó khiến nhiều người rùng mình

Nam An
|

Clip camera an ninh ghi lại cảnh một phụ nữ đang mang thai những ngày cuối thai kỳ bị người đàn ông tát, đấm và cầm dao hăm dọa trong cửa hàng hoa quả, khiến gia đình lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và thai nhi.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang mang thai bị hành hung ngay trong một cửa hàng hoa quả, thu hút sự quan tâm và bức xúc của đông đảo dư luận. Theo chia sẻ, sự việc được cho là xảy ra tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Clip: Người phụ nữ mang thai bị tát, đánh tới tấp trong cửa hàng hoa quả, diễn biến sau đó khiến nhiều người rùng mình

Theo hình ảnh từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 21h ngày 22/6. Thời điểm này, người phụ nữ đang mang thai cùng một số người khác đứng bên trong cửa hàng để mua hoa quả.

Bất ngờ, một người đàn ông mặc áo đỏ từ bên ngoài đi vào, lao tới tát vào mặt và đấm liên tiếp vào vùng đầu của người phụ nữ. Chưa dừng lại ở đó, người này còn cúi xuống lấy một con dao của người đang ngồi gọt hoa quả gần đó để hăm dọa nạn nhân, đồng thời liên tục chỉ tay và lớn tiếng mắng chửi.

Phát hiện sự việc, những người có mặt tại cửa hàng đã nhanh chóng can ngăn. Sau đó, người đàn ông mới rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông. Không ít ý kiến cho rằng dù xuất phát từ bất kỳ mâu thuẫn nào, việc dùng vũ lực với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai, là hành vi khó chấp nhận.

Theo chia sẻ của tài khoản đăng tải clip, cũng là người thân của nạn nhân cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ đang ở những tuần cuối của thai kỳ và sắp đến ngày sinh. Theo người này, sau khi bị hành hung, nạn nhân xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau tai và đau bụng nên gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Người thân nạn nhân cũng cho rằng hành vi sử dụng bạo lực đối với phụ nữ đang mang thai là điều khó chấp nhận, đồng thời cho biết gia đình đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên vẫn chưa được làm rõ.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại