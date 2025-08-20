CLIP: Người mẹ vỡ òa cảm xúc khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong đêm, giữa rẫy vắng

Sáng 20-8, tin từ UBND phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng cùng người dân và gia đình đã tìm thấy bé trai 3 tuổi đi lạc nhiều giờ trong đêm.

Chị T.H. xúc động khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong đêm

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 19-8, chị T.H. (ngụ phường Buôn Hồ) không thấy con trai 3 tuổi của mình đâu nên tức tốc tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy con, chị H. đã báo tin, nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ. Đồng thời, chị H. đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm con trai của mình.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã tỏa ra nhiều hướng tìm kiếm con trai chị H.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện con trai chị H. tại 1 rẫy vắng, cách nhà chị H. khoảng 2 km.

Đoạn clip ghi lại cảnh chị H. vỡ òa cảm xúc, khóc nức nở khi tìm được con trai được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trao đổi với phóng viên, chị H. cho biết khoảng 18 giờ ngày 19-8, chị đang làm việc và để con trai chơi trước nhà. Khoảng ít phút sau, chị H. quay ra nhìn thì không thấy con trai đâu.

"Tôi không hiểu vì sao con tôi lại đi được quãng đường xa vậy. Khi tôi hỏi thì con nói đi tìm tôi. Tôi xin cảm ơn lực lượng chức năng và người dân đã hỗ trợ kịp thời, tìm được con trai" - chị H. xúc động nói.