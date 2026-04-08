Clip người mặc áo xe ôm công nghệ bất ngờ tấn công nam thanh niên ở phường Sài Gòn

Ngày 8-4, Công an phường Sài Gòn, TPHCM đang xác minh, mời làm việc nam thanh niên dùng hung khí tấn công người khác.

CLIP: Đoạn camera ghi lại.

Trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ clip vụ việc trên. Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 7-4, một thanh niên chạy trên đường Tôn Đức Thắng, hướng cầu Ba Son đi cầu Khánh Hội.

Khi đến vòng xoay Công trường Mê Linh, phường Sài Gòn, người này xảy ra va chạm với một ô tô nên ngã xuống đường.

Lúc này, thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ chạy xe máy từ phía sau bất ngờ lao lên, dùng hung khí tấn công nam thanh niên. Thanh niên ngã xe đã dùng tay chống đỡ, người mặc áo xe ôm công nghệ rời đi.

Vụ việc được một camera ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.