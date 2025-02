Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ông Lê Văn Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang - cho biết khi ông đi công tác và nghe nhân viên báo lại là có trường hợp đem vé trúng thưởng bị rách nát đến nhờ xem xét. Tuy nhiên, do tờ vé không còn nguyên hình, nguyên vẹn theo thể lệ và Thông tư 75 nên công ty không thể giải quyết được.

"Tờ vé còn bé xíu, không còn nhận dạng và so cùi được. Công ty có cùi lưu nhưng tờ vé số đó không thể so cùi được. Tôi rất lấy làm tiếc cho họ, vì may mắn lắm mới trúng giải đặc biệt, nhưng quy định phải đủ điều kiện thì mới trả thưởng được" - ông Thắng thông tin.

Cũng theo Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang, sau khi phía công ty giải thích thì người đó đã vui vẻ quay về.