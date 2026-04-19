Ngày 19-4, Công an phường An Hội Tây phối hợp Công an TPHCM bắt người đàn ông trộm xe máy của nam shipper.

Camera ghi lại vụ việc.

Trước đó, lúc 14 giờ 40 ngày 17-4, nam shipper chạy xe máy đi vào hẻm Tân Sơn, phường An Hội Tây. Sau đó, tài xế cầm 2 đơn hàng đi bộ giao cho khách ở hai căn nhà đầu hẻm nhưng không rút chìa khoá xe.

Lúc này, một người đàn ông đi bộ ngang qua thấy xe máy cùng giỏ hàng đã lên xe nổ máy rời đi.

Giao hàng xong, nam shipper quay lại thì thấy xe bị trộm nên trình báo công an địa phương.

Công an phường An Hội Tây phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc truy xét, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm. Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai người này để xử lý theo quy định.