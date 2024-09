Clip người dân Huế lảo đảo trên cầu Trường Tiền vì mưa lớn, gió giật mạnh dù bão số 4 chưa vào

Mới đây, một đoạn clip ghi lại tình hình thời tiết tại TP.Huế được chia sẻ trên MXH khiến nhiều người chú ý.



Trong đoạn clip ghi lại tại khu vực cầu Trường Tiền, rất nhiều người đi xe máy đang gặp khó khăn khi qua cầu do mưa lớn, gió giật mạnh. Hình ảnh cho thấy, gió tạt mạnh khiến người và phương tiện lảo đảo. Mọi người cũng bị ướt dù mặc áo mưa vì gió tạt nước vào người.

Người dân lảo đảo vì gió tạt mạnh khi đi qua cầu Trường Tiền.

Được biết, đoạn clip được quay lúc 11 giờ 15 phút ngày 18/9. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Quỳnh Thi (ở TP.Huế) cho biết mình là một trong những người xuất hiện trong đoạn clip nói trên. Thời điểm đó, chị Thi đang trên đường đi làm về. Gặp thời tiết mưa to, gió lớn, chị cùng mọi người nhắc nhau dừng lại để đảm bảo an toàn. Sau đó, chị Thi phải đi thật chậm mới qua được cầu.

Nhiều người xem clip đã bày tỏ sự lo lắng vì bão số 4 còn chưa đổ bộ đã gây mưa lớn và gió giật mạnh như vậy. Cư dân mạng gửi lời chúc đến toàn thể bà con miền Trung, mong tất cả mọi người sẽ bình an sau cơn bão này.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và bão số 4, ở Thừa Thiên Huế đang có mưa to, mưa rất to và rải rác có giông.

Lúc 13h trưa nay, tâm bão đang ở ven biển các tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên Huế. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 14 giờ chiều nay (19/9), bão số 4 sẽ đi vào đất liền Quảng Bình - Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.