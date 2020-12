Clip: Ngựa vằn đực cố giết ngựa con trước sự bảo vệ của ngựa mẹ

Tjarnen, một công nhân đường sắt, đã quay 1 clip trong kỳ nghỉ của mình và mô tả khoảnh khắc này giống như một lần duy nhất được nhìn thấy trong đời. Thay vì bắt gặp những con thú kẻ săn mồi, Tjarnen cũng những người bạn đã thấy con ngựa vằn đực đã chủ động tấn công một con ngựa non. Đầu tiên, nhóm người hơi sốc nhưng sau đó họ dần chấp nhận như một lẽ thường của tự nhiên.

Họ nhận thấy rằng, con ngựa vằn non dường như không phải là con của ngựa vằn đực và nó và cảm thấy bị đe dọa rằng khi lớn lên, con ngựa non sẽ chiếm lấy lãnh thổ. Dưới sự bảo vệ của ngựa vằn mẹ, con ngựa vằn non vẫn may mắn sống sót. Tuy nhiên, những ngày tháng sắp tới cuộc sống của nó sẽ rất khó khăn nếu còn tiếp tục ở gần con đực này.

Đây là một điều khá phổ biến trong thế giới động vật, đặc biệt trong thế giới của loài ngựa vằn. Đôi khi con cái bị phát hiện đang mang thai sẽ bị cưỡng ép đến mức sảy thai. Hoặc khi con ngựa cái đẻ ngựa non ra, nó sẽ bị ngựa vằn đực đá chết.