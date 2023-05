CLIP: Ngoài đại ca Tuấn "thần đèn", công an còn khám nhà một "anh chị" khác

Liên quan tới vụ việc hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa, khám xét nhà đại ca giang hồ khét tiếng Tuấn "thần đèn" (tức Nguyễn Anh Tuấn; SN 1973; ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), đến khoảng hơn 13 giờ ngày 11-5, quá trình khám xét đã hoàn thành.

Clip công an phong tỏa, khám nhà Tuấn "thần đèn" và nhà một "anh chị" khác

Ngoài khám xét nhà đại ca Tuấn "thần đèn", hàng chục cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an TP Thanh Hóa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa cũng được huy động tới số nhà 91, đại lộ Lê Lợi (phường Lam Sơn) của một dân "anh chị" khác có biệt danh M. "gỗ" để phong tỏa, thực hiện việc khám xét trong căn nhà này.



Quá trình khám xét được thực hiện từ khoảng 10 giờ sáng nay (11-5), cảnh sát đã làm việc xuyên trưa, đến 14 giờ 30 phút cùng ngày thì việc khám xét hoàn thành. Nhiều hồ sơ, tài liệu đã được lực lượng công an đưa đi để phục vụ điều tra.

Hiện, việc phong tỏa, thực hiện khám xét 2 căn nhà trên vẫn chưa được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố.

Trong giới giang hồ ở Thanh Hóa, ai cũng biết Tuấn "thần đèn" bởi thành tích bất hảo của người đàn ông này. Tuấn "thần đèn" từng ra tù vào tội nhiều lần, nhiều tiền án, tiền sự và là người có tính côn đồ hung hãn.

Cảnh sát phong tỏa ngôi nhà 173 trên phố Lê Hoàn của đại ca Tuấn "thần đèn" vào gần trưa nay 11-5

Rất đông người dân theo dõi khám xét nhà Tuấn "thần đèn"

Vào tháng 10-2014, Tuấn "thần đèn" từng bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Theo bản án, đại ca giang hồ này cùng một số người khác đã đe dọa, hành hung một người dân đến chấn thương sọ não do nạn nhân vay tiền lãi suất cao, mất khả năng chi trả.

Sau khi ra tù, Tuấn "thần đèn" vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, hủy hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế... gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện khám nhà một "anh chị" khác tại số 91 đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Ngày 23-3-2019, Nguyễn Anh Tuấn đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Thanh Hóa bắt giữ do liên quan tới vụ việc "Gây rối trật tự công cộng". Đến tháng 10-2019, Tuấn "thần đèn" đã bị TAND TP Thanh Hóa tuyên phạt 10 tháng tù giam về tội danh trên.