CLIP: Nghẹt thở quá trình giải cứu 9 công nhân dự án cao tốc Bắc - Nam bị nước lũ bao vây

Nghẹt thở quá trình giải cứu 9 công nhân dự án cao tốc Bắc - Nam bị nước lũ bao vâyCông an, quân sự huyện Can Lộc cứu hộ 9 công nhân cao tốc Bắc Nam bị nước lũ bao vây. Nguồn: Bộ Công an

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Công an, Quân sự huyện Can Lộc đã kịp thời ứng cứu 9 công nhân thi công Cao tốc Bắc - Nam thuộc địa phận giáp ranh giữa 2 xã Việt Tiến (Thạch Hà) và Sơn Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), bị nước lũ cô lập.



Trước đó, khoảng 16h30 ngày 30/10, sau khi nhận được tin báo của đơn vị thi công cầu Sơn Lộc (thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam) về việc 9 công nhân của Công ty CP Tập đoàn Đình An bị cô lập do nước dâng cao, lãnh đạo huyện Thạch Hà đã chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện tiếp cận hiện trường, huy động người và phương tiện giải cứu.

Khu vực nơi các công nhân mắc kẹt. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Khu vực các nạn nhân bị cô lập là lán ăn nghỉ thuộc địa phận giáp ranh giữa 2 xã Việt Tiến (Thạch Hà) và Sơn Lộc (Can Lộc). Công an tỉnh, Quân sự tỉnh đã bố trí 2 ca nô để hỗ trợ lực lượng công an, quân sự 2 huyện Thạch Hà và Can Lộc tiếp cận khu vực lán trại, nơi có các nạn nhân bị cô lập.

Tuy nhiên, do nước chảy xiết, khu vực 9 công nhân bị mắc kẹt lại nằm tại vị trí giữa sông Già và sông Vách Nam khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận được lán trại để đưa các công nhân vào bờ.

Lực lượng chức năng tham gia giải cứu các công nhân. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Đến hơn 19 giờ cùng ngày, công tác ứng cứu 9 công nhân bị nước lũ cô lập được hoàn tất, đảm bảo an toàn về người, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. 9 công nhân bày tỏ niềm hạnh phúc khi được lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời.

Các công nhân hạnh phúc khi được lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời. Ảnh: Thông tin Thạch Hà

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa to, trong đó tâm mưa là Hà Tĩnh. Nhiều trạm quan trắc ở huyện miền núi Hương Khê, Vũ Quang ghi nhận mưa trong 12 giờ trên 200 mm, như: Đức Hương 280 mm, Vườn quốc gia Vũ Quang 230 mm, Đức Bồng 220 mm, Hương Trạch 100 mm.

Cơ quan khí tượng cho biết, nước sông ở Hà Tĩnh đang lên cao. Mực nước ngày 30/10 trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt 7,82 m, trên báo động 1 là 0,32 m.

Cơ quan khí tượng dự báo từ hôm nay đến 2/11, các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) lên báo động 2-3; các sông khác từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi lên báo động 1-2 (cao nhất là báo động 3).