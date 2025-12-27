Clip nghẹt thở: Nam thanh niên leo tường chung cư, giải cứu bé trai kẹt đầu treo lơ lửng ngoài “chuồng cọp” tầng 4

Tối 24/12, tại một khu dân cư tại Quảng Châu (Trung Quốc), một bé trai bất ngờ bị mắc kẹt trong khe cửa sổ chống trộm ở tầng 4, toàn thân lơ lửng ngoài không trung, liên tục đung đưa trong trạng thái vô cùng nguy hiểm. Giữa lúc thập thò sự sống, một nam thanh niên đã liều mình leo từ tầng 1 lên, dùng tay đỡ lấy cơ thể em nhỏ, giúp em thoát nạn trong gang tấc.

Theo đoạn video do cư dân mạng chia sẻ, đầu bé trai bị kẹt chặt trong khe cửa sổ chống trộm, phần thân dưới treo lơ lửng ngoài trời, không ngừng vùng vẫy. Trong tình huống đó, một thanh niên mặc áo trắng đã bám theo tường ngoài tòa nhà, leo liên tục từ tầng 1 lên tầng 4 và kịp thời nâng đỡ cơ thể đứa trẻ. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 220.000 lượt thích.

Clip hiện trường xảy ra vụ việc

Chia sẻ với phóng viên, chị Trần, người quay lại sự việc, cho biết khoảng 19h40 cùng ngày, chị phát hiện bé trai treo lơ lửng ngoài “chuồng cọp” khi đang đứng bên ngoài khu dân cư. Thời điểm đó, có ba nam thanh niên đi ngang qua đã cùng bàn bạc và tìm cách leo lên cứu cháu bé. Cuối cùng, một thanh niên mặc áo trắng trực tiếp leo lên tầng 4 để ứng cứu.

“Đứa bé liên tục khóc và kêu ‘anh ơi cứu em’. Nam thanh niên vừa leo vừa trấn an, nói rằng ‘anh đến cứu em đây, đừng cử động’.” chị Trần kể lại.

Theo chị, sau khi giữ chắc được đứa trẻ, nam thanh niên đã cẩn thận đưa em trở lại vào trong nhà qua khe cửa sổ. Chị Trần cho biết người cứu bé trai sinh sau năm 2000, từng là vận động viên thể thao và hiện đang làm huấn luyện viên.

Một nhân chứng khác cho biết, tiếng khóc của đứa trẻ đã khiến nhiều cư dân chú ý. “Phần đầu cháu bé mắc kẹt trong song sắt, thân người treo ra ngoài giống như đang đu xà. Lúc đó có ba thanh niên leo từ bên ngoài lên, trong đó người mặc áo trắng rất nhanh nhẹn, chưa đến một phút đã leo lên tới nơi và đỡ được cháu bé”, anh nói.

Người này cũng cho hay, sau khi thấy đứa trẻ được bế giữ an toàn, anh rời khỏi hiện trường và trên đường đi có gặp lực lượng cứu hộ đang tới.

Sáng 25/12, đại diện khu dân cư nơi xảy ra sự việc xác nhận đã tìm được cả ba nam thanh niên tham gia cứu nạn. Hành động dũng cảm và kịp thời của họ đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Nguồn: CQ News