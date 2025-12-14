Clip này cho thấy Toyota Hilux 2026 sắp bán tại Việt Nam an toàn thế nào khi bị đâm bẹp đầu và hông với cả người lớn và trẻ em ngồi trong

Bất chấp những ý kiến trái chiều xoay quanh thiết kế, Toyota Hilux hoàn toàn mới vẫn giữ một thực tế khó phủ nhận: đây là một mẫu xe Toyota và luôn có sức hút ổn định trên thị trường. Bên cạnh các yếu tố thương hiệu và độ bền quen thuộc, mẫu bán tải này nay tiếp tục ghi điểm khi được chứng minh về mức độ an toàn.

Toyota Hilux 2026 thử nghiệm an toàn

Hilux thế hệ mới vừa hoàn tất các bài thử nghiệm trong khuôn khổ Chương trình Đánh giá An toàn Xe mới của Australia (ANCAP) và đạt kết quả cao. Mẫu xe được xếp hạng an toàn 5 sao, với điểm số tích cực ở tất cả các hạng mục đánh giá.

Cụ thể, Hilux đạt 33,96/40 điểm, tương đương 84%, ở hạng mục Bảo vệ người lớn trên xe. Ở hạng mục Bảo vệ trẻ em, xe ghi nhận 44/49 điểm, đạt 89%. Đối với Bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương, Hilux đạt 52,16/63 điểm, tương đương 82%. Hạng mục Hỗ trợ an toàn ghi nhận 14,83/18 điểm, đạt 82%.

Toyota Hilux thế hệ mới được thử nghiệm đâm va ở các góc. Ảnh: ANCAP

Theo ANCAP, Hilux mang lại khả năng bảo vệ tốt cho tất cả hành khách trong các bài thử nghiệm va chạm. Mẫu xe cũng được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ an toàn tiên tiến, yếu tố giúp đạt điểm số cao trên toàn bộ các hạng mục.

Tuy nhiên, báo cáo của ANCAP cũng lưu ý rằng việc lắp đặt ghế an toàn cho trẻ em tại vị trí ghế giữa hàng ghế thứ hai trên các phiên bản cabin đôi không được khuyến nghị do không có điểm neo dây đai phía trên. Các phiên bản cabin đơn cũng được thử nghiệm, nhưng nhiều khả năng không được phân phối tại một số thị trường.

Xe cũng được thử nghiệm cả hệ thống ADAS. Ảnh: ANCAP

Các mẫu Hilux tham gia thử nghiệm là phiên bản dành cho thị trường Australia, do đó có thể khác biệt so với các phiên bản được phân phối tại các thị trường khác, trong đó có khu vực Đông Nam Á và cụ thể là Việt Nam. Dù vậy, nhiều khả năng phiên bản dành cho thị trường ASEAN cũng sẽ đạt kết quả tương đương khi được tiến hành thử nghiệm an toàn.

Theo dự kiến, Toyota Hilux 2026 sẽ về Việt Nam vào đầu năm sau. Mẫu xe này hiện đã được nhận đặt cọc.