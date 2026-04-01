Clip này cho thấy Kia Seltos 2026 khi đâm nát sẽ an toàn tới cỡ nào: Người lớn được bảo vệ cực tốt, hơn cả đối thủ từ châu Âu

Khôi Nguyên |

Kia Seltos 2026 vừa chính thức đạt chứng nhận an toàn 5 sao cao nhất từ Bharat NCAP. Với cấu trúc khung gầm K3 cải tiến, mẫu xe bảo vệ tối ưu cho cả người lớn và trẻ em, xác lập vị trí thứ 4 toàn thị trường.


Tổ chức Bharat NCAP (Ấn Độ) vừa công bố kết quả thử nghiệm va chạm cho dòng xe Kia Seltos, trong đó mẫu SUV này đã xuất sắc giành xếp hạng an toàn 5 sao cao nhất ở cả hai hạng mục bảo vệ người lớn và trẻ em.

Seltos 2026 giành điểm cao trong hạng mục bảo vệ người lớn. Ảnh: NCAP

Cuộc thử nghiệm được thực hiện vào năm 2026, áp dụng cho nhiều phiên bản khác nhau, bao gồm từ bản tiêu chuẩn HTE (O) đến bản cao cấp GTX máy dầu số tự động, khẳng định cấu trúc thân xe vững chắc và hiệu suất an toàn đồng nhất trên toàn bộ dòng sản phẩm.

Trong hạng mục bảo vệ người lớn (AOP), Kia Seltos đạt số điểm ấn tượng 31,70 trên tổng điểm tối đa 32, cho thấy khả năng bảo vệ vượt trội trong các tình huống va chạm thực tế. Cụ thể, mẫu xe đạt 15,70/16 điểm trong bài kiểm tra va chạm lệch tâm phía trước và đạt điểm tuyệt đối 16/16 trong bài kiểm tra va chạm bên hông với rào chắn di động. Xe cũng vượt qua thử nghiệm va chạm cột bên hông, củng cố thêm khả năng bảo vệ hành khách khi xảy ra va chạm từ phía thân xe.

Đối với hạng mục bảo vệ trẻ em (COP), Seltos ghi nhận mức điểm 45,00 trên 49. Kết quả này bao gồm điểm tuyệt đối 24/24 về hiệu suất động học và 12/12 điểm cho việc lắp đặt hệ thống giữ trẻ em (CRS). Mẫu SUV cũng đạt 9/13 điểm trong phần đánh giá phương tiện, thể hiện sự tương thích tốt với các hệ thống an toàn cho trẻ em. Ghế sau của xe được trang bị sẵn móc khóa ISOFIX, hỗ trợ lắp đặt ghế trẻ em một cách an toàn và chắc chắn.

Điểm an toàn của Seltos cao hơn nhiều mẫu xe trong phân khúc. Ảnh: NCAP

Gói an toàn tiêu chuẩn trên Kia Seltos hiện nay rất phong phú, bao gồm hệ thống nhiều túi khí, bộ căng đai khẩn cấp và giới hạn lực siết dây an toàn, túi khí rèm bên hông cùng hệ thống kiểm soát thân xe điện tử (ESC). Những tính năng này được trang bị đồng bộ trên tất cả các phiên bản. Bên cạnh đó, các hệ thống hỗ trợ bổ sung như nhắc nhở thắt dây an toàn cho mọi hành khách và hệ thống bảo vệ người đi bộ cũng góp phần nâng cao chỉ số an toàn tổng thể.

Với những điểm số kể trên, Kia Seltos hiện vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách những mẫu xe có điểm bảo vệ người lớn cao nhất từng được Bharat NCAP thử nghiệm. Với 31,70 điểm, Seltos chỉ đứng sau các mẫu xe dẫn đầu như Mahindra XEV 9e, Tata Harrier EV và Mahindra BE 6. Thành tích này giúp Seltos vượt qua nhiều đối thủ mạnh khác như Maruti Victoris, Tata Punch EV hay Skoda Kylaq, khẳng định lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng vào tiêu chuẩn an toàn.

