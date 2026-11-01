Clip nam sinh bị bạn đánh trong lớp bị đưa ra ngoài có liên quan đến cô giáo chủ nhiệm

Liên quan tới vụ nam sinh bị bạn đánh thủng màng nhĩ trong lớp, nhà trường đang tiếp tục xác minh nguyên nhân, diễn biến và trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Liên quan tới vụ nam sinh lớp 10 bị bạn đánh thủng màng nhĩ trong lớp 10D trường cao đẳng Nguyễn Du, ngày 31/10, bà Đặng Thị Thuý Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, Công an tỉnh và Sở GD-ĐT.

VietNamNet dẫn báo cáo cho biết, khoảng 10h15 ngày 29/10, tại phòng học lớp 10D, trong tiết Toán do cô giáo Bùi Thị Thảo Đan giảng dạy, học sinh T.Đ.M.H. có hành vi đánh học sinh L.Đ.N. Sự việc được camera giám sát tại phòng học ghi lại và đoạn video được trích xuất, đưa ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu nhà trường nắm được, việc video bị đưa ra ngoài có liên quan đến cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Tr., giáo viên chủ nhiệm lớp 10D, do sơ suất trong quá trình quản lý, sử dụng video.

Ngay trong ngày 29/10, sau khi nắm thông tin, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Nguyễn Du đã làm việc với cô giáo Bùi Thị Thảo Đan, người trực tiếp giảng dạy tiết học xảy ra vụ việc, và cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Tr. để nghe báo cáo, tường trình và nắm thông tin liên quan. Tại buổi làm việc, hai gia đình đã trao đổi và thống nhất thỏa thuận giải quyết vụ việc. Đồng thời, gia đình đưa em L.Đ.N. đến cơ sở y tế kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Nam sinh bị bạn đánh thủng màng nhĩ. (Ảnh cắt từ clip)

Bên cạnh đó, thông tin thêm với Tiền Phong, bà Đặng Thị Thuý Hằng cho hay, nam sinh T.Đ.M.H. học cùng lớp với N., được giáo viên giao nhiệm vụ thu điện thoại của các bạn vào đầu giờ học. Khi đến chỗ N., do nam sinh này chưa đưa điện thoại, H. đã dùng chiếc hộp đựng điện thoại gõ vào đầu bạn. Sau đó, khi đã thu điện thoại và quay trở lại, H. tiếp tục dùng tay đánh vào vùng mặt của N.

Bà Hằng cho biết thêm trên Tiền Phong, trong buổi làm việc, giáo viên dạy toán giải trình rằng khi H. dùng hộp đựng điện thoại gõ vào đầu N., cô nghĩ học sinh chỉ đùa nghịch do chưa nộp điện thoại. Sau đó, cô đi lên bàn giáo viên nên không chứng kiến việc H. tiếp tục đánh bạn. Nữ giáo viên cũng nhận thấy bản thân chưa phản ứng kịp thời trước hành vi của học sinh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc nam sinh bị bạn đáng trong lớp. Theo nội dung đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 10h15' ngày 29/10 vừa qua, thời điểm đó cả lớp đang trong giờ học và có giáo viên đứng lớp.

Sau khi được gia đình đưa đi thăm khám, em N. được xác định là bị thủng màng nhĩ trái. Hiện nam sinh được điều trị nội khoa, theo dõi và thực hiện thêm các xét nghiệm.