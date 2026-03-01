HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Clip kỳ nhông ở Thảo Cầm Viên vẫy khách đang tăng view ầm ầm

Châu Anh |

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc “vẫy tay” cực kỳ khó đỡ của chú kỳ nhông tại Thảo Cầm Viên đang khiến cư dân mạng vừa bất ngờ vừa thích thú.

Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc dễ thương của động vật luôn có sức hút đặc biệt trên mạng xã hội. Chỉ cần vài giây đáng yêu hoặc một hành động "khó hiểu" một chút, các con vật cũng có thể trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng.

Vừa mới đây, một đoạn video được đăng tải trên fanpage của Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã khiến dân tình khắp nơi không ngừng "quắn quéo" vì độ độc lạ và dễ thương. Nhân vật chính trong clip là một chú kỳ nhông nhỏ màu xanh, với hành động được cho là cực kỳ "biết diễn".

Video chú kỳ nhông ở Thảo Cầm Viên vẫy tay với khách (Nguồn: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens)

Trong video, chú kỳ nhông đứng sát phần tường kính của khu chuồng nuôi, 2 chân sau bám chắc xuống nền. Một chân trước của chú bám lên thành kính, trong khi chân còn lại liên tục đưa lên đưa xuống, lắc lắc, trông chẳng khác gì đang vẫy tay chào những vị khách đứng bên ngoài.

Tư thế đứng thẳng cùng động tác lặp đi lặp lại khiến nhiều người nhìn qua đều tưởng rằng chú kỳ nhông đang… chào hỏi khách tham quan. Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến người xem thích thú.

Sau khi được đăng tải trên fanpage chính thức của Thảo Cầm Viên, đoạn clip đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ sau khoảng 6 tiếng, video đã thu hút hơn 2,8 nghìn lượt tương tác cùng hơn 100 bình luận, và con số này vẫn tiếp tục tăng.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng bật cười lại nằm ở cách mọi người "diễn giải" hành động của chú kỳ nhông.

Thông thường, việc vẫy tay khiến người ta liên tưởng đến lời chào mừng hoặc chào tạm biệt. Thế nhưng với chú kỳ nhông này, nhiều cư dân mạng lại cho rằng động tác ấy giống như… đang xua tay đuổi khách hơn là chào hỏi.

Clip kỳ nhông ở Thảo Cầm Viên vẫy khách đang tăng view ầm ầm- Ảnh 1.

(Nguồn: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens)

Ngay dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến hài hước xuất hiện:

- "Đi giùm cái!" - kiểu vậy á.

- Có khi nào nó kêu "về đi, về đi" không?

- Nói kiểu: "Ở hiền gặp phiền, chỗ người ta tắm nắng mà bà đứng che hết rồi, né qua bên giùm cái!"

- "Đi đi, mới sáng sớm chưa mở hàng mà má ơi".

- Nó mà nói được chắc nói: "Dìa đi ông cố ơi, chào hoài mỏi tay quá!"

Những bình luận này khiến không khí dưới bài đăng càng trở nên rôm rả. Nhiều người thừa nhận rằng càng xem lại video càng thấy hành động của chú kỳ nhông… giống đang đuổi khách thật.

Bên cạnh những câu đùa vui, không ít người cũng bày tỏ sự thích thú xen lẫn ngạc nhiên trước khoảnh khắc thú vị này. Nhiều người cho rằng những hành động bất ngờ như vậy chính là điều khiến việc đi sở thú luôn thú vị.

Clip kỳ nhông ở Thảo Cầm Viên vẫy khách đang tăng view ầm ầm- Ảnh 2.

(Nguồn: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens)

Thực tế, Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ lâu đã là một trong những địa điểm tham quan quen thuộc của người dân TP.HCM và du khách. Không chỉ là nơi bảo tồn hàng trăm loài động vật, nơi đây còn nhiều lần trở thành tâm điểm mạng xã hội nhờ những khoảnh khắc đáng yêu của các "cư dân".

Trước đó, từng có nhiều clip ghi lại những hành động thú vị của động vật tại đây được chia sẻ rộng rãi. Từ câu chuyện "drama" mẹ khỉ xám đẻ ra con khỉ vàng, tới tấm ảnh cắt "tóc mái ngố" của các chú ngựa... Một số video khác ghi lại cảnh khỉ tinh nghịch tương tác với khách tham quan hoặc các con vật có biểu cảm "khó đỡ" cũng nhiều lần khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Có lẽ chính những khoảnh khắc tự nhiên, đôi khi hơi "diễn sâu" của các con vật đã tạo nên sức hút riêng cho Thảo Cầm Viên trên mạng xã hội. Chỉ cần một hành động bất ngờ như chú kỳ nhông "vẫy tay" trong clip lần này cũng đủ khiến dân tình cười nghiêng ngả.

Và biết đâu, sau khi xem xong đoạn video, nhiều người sẽ lại muốn ghé Thảo Cầm Viên một lần - không chỉ để ngắm động vật, mà còn để xem liệu mình có bắt gặp thêm những khoảnh khắc "độc lạ" nào khác giống như chú kỳ nhông đang gây sốt này hay không.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại