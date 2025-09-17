Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 45 phút, xe ô tô tải BKS 37C-58763 lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo, khi đến Km 74+800 thì lao vào chợ Tân Long (thôn Long Hợp, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), đoạn giao giữa Quốc lộ 9 và tỉnh lộ 586.

Camera an ninh của người dân ghi lại khoảnh khắc xe tải lao vào khu vực chợ Tân Long, nơi có nhiều người đang bán nông sản

Hiện trường vụ tai nạn

Theo camera của các hộ dân ghi lại, chiếc xe ô tô tải lao với tốc độ nhanh và đâm vào khu vực nhiều người dân đang đứng bán nông sản bên đường tại khu vực chợ Tân Long.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Danh tính của các nạn nhân đang được làm rõ.