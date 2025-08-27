CLIP: Kinh hoàng cảnh 2 cuộn tôn nặng hàng tấn rơi xuống đường phố TP HCM

Ngày 27-8, lực lượng chức năng phường Tân Thành, TP HCM phối hợp cùng Đội CSGT số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc xe đầu kéo khi đang lưu thông tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch thì rơi 2 cuộn tôn xuống đường.

Khoảng 10 giờ 10 phút cùng ngày, xe đầu kéo BKS 72H-003... kéo theo rơ-moóc 72R-021..., chở 4 cuộn tôn (mỗi cuộn khoảng 5 tấn) lưu thông trên đường Hắc Dịch - Tóc Tiên. Khi vào cua vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch, hai cuộn tôn bất ngờ lăn khỏi thùng xe, rơi xuống mặt đường.

2 cuộn tôn rơi từ xe container xuống đường

VIDEO: 2 cuộn tôn rơi xuống đường khiến nhiều người hoảng sợ

Tại hiện trường, hai cuộn tôn nằm cách nhau khoảng 5 m, trong đó một cuộn bị bung kết cấu. Thời điểm xảy ra sự cố, đang có một số phương tiện qua lại, một người điều khiển xe máy vừa lao tới nhưng đã may mắn dừng lại kịp thời. Vụ việc không gây hậu quả về người, song khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

CLIP: Cũng chính vị trí này, 5 ngày trước 2 cuộn thép hàng chục tấn cũng rơi xuống

Đáng chú ý, chỉ 5 ngày trước đó (22-8), tại đúng vị trí này cũng xảy ra sự cố tương tự. Một xe đầu kéo khác chở ba cuộn thép (mỗi cuộn khoảng 20 tấn) khi vào khúc cua đã để rơi hai cuộn xuống đường.

Trong số đó, một cuộn thép lăn về phía vỉa hè hướng tới phía tủ vé số của một người dân bày bán ngay trước cửa hàng Điện máy xanh.

Cuộn thép lăn đè lên làm đổ, vỡ tủ kính bày bán vé số và bánh sau xe máy của người bán vé số. Rất may mắn, người bán vé số đã tháo chạy kịp nên không gây thiệt hại về người.