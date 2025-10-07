HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
CLIP: Kinh hãi cảnh sạt lở làm sập 3 ngôi nhà ở Lào Cai

Thành Đạt |

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, một đoạn taluy tại Km9, QL 70 thuộc bản Cầm (xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai) bị sạt lở, làm đổ sập 3 căn nhà.

Sạt lở đoạn km9 trên địa bàn xã Phong Hải. Video: NDCC.

Ông Vũ Trung Dũng, Chủ tịch UBND xã Phong Hải cho biết, khoảng 9h sáng nay (7/10), tại Km9, QL 70 thuộc bản Cầm xảy ra vụ sạt lở đất. Đất đá từ taluy dương sạt xuống khiến một ngôi nhà hai tầng kiên cố cùng hai căn nhà lợp tôn bị đổ, sập. Rất may, không có thiệt hại về người.

“Nhận được tin cảnh báo hoàn lưu bão số 11, chính quyền đã vận động người dân di dời từ trước nên hạn chế được thiệt hại”, ông Dũng nói.

CLIP: Kinh hãi cảnh sạt lở làm sập 3 ngôi nhà ở Lào Cai- Ảnh 1.

Sạt lở khiến 3 ngôi nhà bị sập. Ảnh cắt từ video.

Đoạn đường đôi trước vị trí sạt lở cũng bị đất đá vùi lấp, gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang huy động máy móc, khẩn trương khơi thông tuyến đường .

Hiện chính quyền địa phương phối hợp cùng Ban Quản lý Bảo trì đường bộ tỉnh và Hạt Quản lý đường bộ số 5 khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt.

