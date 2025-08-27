Clip: "Khối gìn giữ môi trường" tiến vào, khẩu lệnh được hô lên cực tâm lý khiến cả góc phố vỗ tay rần rần!

Hà Nội những tuần qua như khoác lên mình một diện mạo rạng rỡ và không khí hào hùng đặc biệt. Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, các lực lượng tham gia sẽ bước vào buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h tối cùng ngày.

Giữa không khí hối hả chuẩn bị cho sự kiện trọng đại, những cô chú công nhân vệ sinh môi trường vẫn luôn miệt mài quét dọn, gom rác trên từng con phố khu vực trung tâm. Lượng người tập trung đông khiến khối lượng công việc trở nên “đồ sộ” hơn bao giờ hết.

"Khối gìn giữ môi trường" tiến vào (Clip: NXH)

Bất chợt, khẩu lệnh hóm hỉnh từ các chiến sỹ công an vang lên: “Một tràng pháo tay cho khối môi trường ạ!” Ngay lập tức, cả góc phố bừng lên tiếng cười và những tràng vỗ tay rộn ràng. Ai nấy đều hào hứng, từ những người dân đang chờ bên đường đến các tình nguyện viên đứng dọc vỉa hè.

Tất cả nhìn nhau, ánh mắt ai cũng lấp lánh niềm vui. Đặc biệt, với những người công nhân vệ sinh môi trường, những tràng pháo tay, những câu hò reo như một lời ngợi khen, công nhận với những cống hiến thầm lặng mà họ đã, đang và sẽ luôn mang lại.

Ảnh: Như Hoàn

Những công nhân vệ sinh môi trường vẫy tay chào mọi người xung quanh (Ảnh: Như Hoàn)

Ánh mắt ai cũng rạng ngời niềm vui

Họ là những người luôn thầm lặng cống hiến vì một thủ đô xinh đẹp hơn

Chị Lĩnh - một trong những công nhân vệ sinh chính của tuyến phố Trần Phú chia sẻ vào những ngày này tuy có tăng ca nhiều hơn, có mệt hơn nhưng tinh thần vẫn rất phấn khởi vì đi đâu cũng thấy người dân tràn đầy lòng yêu nước.

Chị cho biết đã coi được diễu binh hôm hợp luyện ngày 24 và cảm thấy rất hùng hồn và tự hào. Ngoài ra người dân cũng rất ý thức không xả rác trong lúc đoàn diễu binh đi qua.

Chị Lĩnh - Ảnh: Quân

“Bọn chị đã đi gom một lần trước khi diễu binh rồi sau đó mới được nghỉ có thời gian để coi các đoàn đi qua, rồi sau đó mới tiếp tục nhiệm vụ”. Đối với chị, chỉ cần mỗi người dân chung tay giữ gìn môi trường thì đã là yêu nước rồi.

Trong khi hàng nghìn chiến sĩ luyện tập, chuẩn bị cho màn diễu binh rực rỡ, những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ của mình. Họ chính là những điểm nhấn thầm lặng, góp phần làm nên hình ảnh Hà Nội xinh đẹp nhất, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.