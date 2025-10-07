Clip khoảnh khắc vỡ đập thuỷ điện ở Lạng Sơn, sơ tán người dân đến nơi an toàn

Chiều hôm nay (7/10), trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip về đập thuỷ điện Bắc Khê 1 (xã Kim Hồng, huyện Tràng Định cũ, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ. Thông tin khiến dư luận không khỏi xôn xao và liên tục chia sẻ cập nhật tình hình về thuỷ điện Bắc Khê.

Trả lời phỏng vấn trên PLO, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) xác nhận thông tin trên.

Báo cáo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy vụ vỡ đập hồ thủy điện Bắc Khê 1 (xã Kim Đồng, Tràng Định) xảy ra khoảng 13h30 ngày 7/10. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tỉnh Lạng Sơn đang triển khai hỗ trợ di dân vùng hạ du. Theo báo cáo, thuỷ điện này do Công ty cổ phần thủy điện Bắc Khê 1 làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý, có dung tích 4,774 triệu m3.

Hiện, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp đang trực tiếp đến hiện trường.

Thông tin trên PLO, ông Ngô Thế Quang, Giám đốc Công ty CP Thuỷ điện Bắc Khê 1, xác nhận đúng là bị vỡ một phần nhỏ của đập thuỷ điện.

“Phần bị vỡ chỉ khoảng 20 m3 nước, so với cửa xả của đập đang xả là 1.500m3 nước thì không đáng kể. Đợi sau khi nước rút công ty mới có thể khắc phục, sửa chữa. Hiện mưa đã tạnh, nước về hồ đang giảm dần”, ông Thế Quang trả lời trên PLO.

Cùng ngày, UBND xã Tràng Định cũng có thông báo khẩn về tình hình mưa lũ do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 11 kết hợp hội tụ gió trên cao, gây mưa to trên điện rộng, kết hợp với xả lũ ở các hồ thủy điện, hồ chứa nước.

Nước các sông, suối đang dồn về và lũ dâng lên rất nhanh. Cập nhật mực nước lúc 11 giờ, tại thủy điện Thác Xăng lưu lượng chảy về hồ 2.204 m3/s, lưu lượng về hạ du 2.204 m3/s.

Theo dự báo, từ trưa cho đến nửa đêm ngày 7, rạng sáng 8/10, nước các sông sẽ còn tiếp tục dâng, khu vực bị ngập lụt trên địa bàn xã còn tiếp tục mở rộng.