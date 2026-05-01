Clip khoảnh khắc ô tô con bốc cháy tại cây xăng khiến 2 người ngồi trong xe tử vong

Chiều 1/5, ông Trương Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ô tô tại một cây xăng ở thôn Tú Mỹ, khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h10 cùng ngày, ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 92A-265.04 do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển, đang dừng gần trụ bơm xăng thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Đáng chú ý, đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy khoảnh khắc gây ám ảnh. Khi phát hiện ngọn lửa bùng phát, tài xế vừa bước xuống xe nhanh chóng đóng sập cửa xe lại và chạy khỏi khu vực đám cháy. Trong khi đó, 2 người ngồi phía sau không kịp thoát thân, bị mắc kẹt bên trong chiếc xe đang cháy dữ dội.

Clip ghi lại hiện trường sự việc

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Trần Hữu T. (SN 2009) và Dương Anh K. (SN 2010), cùng trú tại xã Thăng Điền. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để dập lửa và tổ chức cứu nạn. Tuy nhiên, khi đám cháy được khống chế, cả 2 nạn nhân đã không qua khỏi.

Trên mạng xã hội, đoạn video lan truyền nhanh chóng, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự xót xa trước cái chết thương tâm của 2 em nhỏ.

“Xem mà ám ảnh quá, không kịp hiểu chuyện gì xảy ra”, một người viết.

“Thương 2 đứa nhỏ, còn quá trẻ…”, tài khoản khác chia sẻ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.