HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CLIP: Khoảnh khắc ấm áp của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và các bệnh nhi

Hải Yến
|

Tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn không chỉ trao tặng bao lì xì cho bệnh nhi mà ông còn gửi những lời thăm hỏi, động viên đến các em và gia đình

Ngày 18-5, một đoạn clip ghi lại hình ảnh tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xuất hiện giản dị tại Khoa Ung bướu huyết học của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã thu hút đông đảo người xem và bình luận.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn không giấu được xúc động khi nhận được lời chúc mừng sinh nhật của các bệnh nhi

Giữa không gian phòng bệnh, các bệnh nhi và thân nhân người bệnh đã cùng nhau đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật gửi đến ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Trong không khí xúc động ấy, ông dành tặng cái ôm đến những bệnh nhi đồng thời gửi những lời thăm hỏi, động viên đến các em và gia đình.

"Món quà này tuy nhỏ nhưng mà các con phải hứa mau hết bệnh để về nhà với bố mẹ nha" - ông Johnathan Hạnh Nguyễn xúc động chia sẻ.

Nhiều năm qua, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đồng hành cùng các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2, tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi và gia đình trong hành trình điều trị bệnh.

Mới đây, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" cho ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên IPPG (tức ông Johnathan Hạnh Nguyễn), theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo hồ sơ công bố, ngày 18-4, UBND TPHCM đã trình Thủ tướng xem xét, đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu này cho ông Nguyễn Hạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Bộ Nội vụ cho biết việc lấy ý kiến là bước bắt buộc trong quy trình xét tặng danh hiệu cấp Nhà nước trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước được đề nghị tham gia góp ý đối với hồ sơ xét tặng.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn sinh năm 1951 tại Khánh Hòa, được biết đến với biệt danh "vua hàng hiệu" khi đưa gần 80 thương hiệu quốc tế vào Việt Nam. Ngoài hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, hàng không, bất động sản, ông còn tích cực đóng góp cho giáo dục, khởi nghiệp và các hoạt động an sinh xã hội.

Nam nghệ sĩ U60 "gà trống nuôi con" 7 tuổi, từ chối bán mảnh đất được trả giá cao kịch sàn


Tags

tỷ phú

Johnathan Hạnh Nguyễn

Clip

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

01:30
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:21
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại