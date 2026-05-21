Clip khó tin của nhạc sĩ đắt show nhất Việt Nam

Đoạn clip từ hơn 10 năm trước của Bùi Công Nam được "đào lại"

Mới đây, một đoạn clip từ hơn 10 năm trước của Bùi Công Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Cụ thể, khoảnh khắc nam nhạc sĩ hát trong một lễ cưới vào năm 2013 bất ngờ được đăng tải trở lại và nhanh chóng nhận được lượng tướng tác khủng.

Trong video, Bùi Công Nam biểu diễn ca khúc Thao Thức Vì Em cùng một dàn nhạc thô sơ, mộc mạc vô cùngbình dân. Đứng trên bối cảnh sân khấu đám cưới giản dị, nam nghệ sĩ xuất hiện với vóc dáng gầy gò, trang phục sơ mi phối cùng quần tây đơn giản. Gương mặt toát lên vẻ hiền lành, chất phác, hoàn toàn trái ngược với phong thái cuốn hút, lịch lãm mà công chúng thường thấy thời gian gần đây.

Dù biểu diễn trong không gian tiệc cưới có phần ồn ào và không hề có hệ thống âm thanh chuyên nghiệp hỗ trợ, Bùi Công Nam vẫn xử lý trọn vẹn các nốt nhạc trong bài. Giọng hát của anh ghi điểm tuyệt đối nhờ sự chân thành và cảm xúc tự nhiên. Ngay sau khi xuất hiện trở lại trên các nền tảng trực tuyến, đoạn video nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt tương tác, hàng trăm nghìn lượt xem và lượng chia sẻ tăng liên tục.

Ngoại hình của Bùi Công Nam

khiến nhiều khán giả khó nhận ra

Phần lớn bình luận dưới đoạn clip đều bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo trong quá khứ của Bùi Công Nam. Nhiều người thừa nhận rằng họ hoàn toàn không nhận ra nam nhạc sĩ tài năng cho đến khi anh thực sự cất tiếng hát quen thuộc. Bên cạnh sự ngạc nhiên về ngoại hình, đông đảo khán giả cũng đồng loạt công nhận khả năng hát live ổn định của Bùi Công Nam đã được hình thành từ rất sớm. Hàng loạt lời khen ngợi dành cho sự nỗ lực thay đổi bản thân cũng như niềm đam mê âm nhạc bền bỉ của nam nghệ sĩ suốt một thập kỷ qua cũng được cộng đồng mạng liên tục nhắc đến.

Gia tài hit đồ sộ, nhạc sĩ đắt show hàng đầu Việt Nam

Bùi Công Nam sinh năm 1994 tại Đắk Lắk, hiện hoạt động âm nhạc sôi nổi với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ. Kho tàng tác phẩm của anh vô cùng phong phú, trải dài từ chất nhạc trào phúng, pop ballad sâu lắng đến các ca khúc rộn ràng chủ đề mùa xuân.

Dù sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ và vị thế vững chắc ở hiện tại, ít ai biết Bùi Công Nam từng trải qua những ngày tháng khởi đầu chật vật. Anh từng ngậm ngùi chia sẻ về khoảng thời gian phải đi rải hồ sơ xin việc khắp nơi để tìm kiếm một cơ hội làm nghề, trước khi có được danh tiếng ổn định như hiện tại.

Bước ngoặt đầu tiên làm thay đổi hoàn toàn cục diện sự nghiệp của Bùi Công Nam là lần xuất hiện tại chương trình truyền hình Sing My Song năm 2016. Tại sân chơi này, anh trình làng sáng tác Chí Phèo , khéo léo kết hợp giữa phong cách nhạc kịch trào phúng và ca từ mộc mạc. Giai điệu bắt tai cùng cách xử lý thông minh không chỉ giúp tiết mục tạo hiệu ứng bùng nổ mà còn định vị rõ nét màu sắc cá nhân độc bản của nam nghệ sĩ trong lòng công chúng.

Đến năm 2018, con đường sáng tác của anh tiếp tục có bước nhảy vọt đầy ấn tượng thông qua ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh . Bản hit được viết riêng cho nữ ca sĩ Tóc Tiên nhanh chóng càn quét các vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng và thu về hàng chục triệu lượt xem. Sáng tác này chính thức mang về cho anh giải thưởng Bài hát của năm tại Giải thưởng Cống hiến 2019, đưa Bùi Công Nam vào hàng ngũ những nhạc sĩ tạo hit hàng đầu làng giải trí.

Nối tiếp đà thăng hoa, anh tiếp tục đứng sau hàng loạt dự án thành công vang dội của các đồng nghiệp, tiêu biểu phải kể đến Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, Anh Không Theo Đuổi Em Nữa, Em Đã Có Người Mới, Bài Này Không Để Đi Diễn,....

Bên cạnh mảng nhạc trẻ, Bùi Công Nam còn khai thác rất mạnh các dự án âm nhạc dành cho dịp Tết. Anh là tác giả của hàng loạt bài hát quen thuộc như N ăm Qua Đã Làm Gì, Tết Này Con Sẽ Về và Đường Về Quê . Giai điệu tự sự, ấm áp đi cùng nội dung hướng về gia đình giúp các ca khúc này trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều thương hiệu trong các chiến dịch truyền thông cuối năm.

Song song với công việc sáng tác, Bùi Công Nam còn là một ca sĩ được nhiều người yêu mến. Bùi Công Nam chinh phục khán giả bằng lối hát mộc mạc, giàu cảm xúc. Năm 2024, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là bước đệm lớn giúp anh chứng minh năng lực toàn diện khi bao trọn các khâu từ hát, nhảy, phối khí đến dàn dựng. Nhờ đó, tên tuổi và các sản phẩm cá nhân của anh nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Gần đây nhất là ca khúc I Love You phát hành đầu năm 2026, ca khúc sau đó tại được trào lưu hand sign vô cùng phổ biến và được nhiều người hưởng ứng.

Cộng hưởng sức hút từ truyền hình thực tế và kho tàng hit đồ sộ, Bùi Công Nam vươn mình thành một trong những nghệ sĩ đắt show bậc nhất hiện nay. Lịch trình biểu diễn của anh luôn trong trạng thái phủ kín với việc di chuyển liên tục khắp các tỉnh thành và quốc tế. Tần suất xuất hiện dày đặc tại các sự kiện quy mô lớn, đêm nhạc cá nhân hay lễ hội văn hóa chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống bền bỉ và vị thế vững chắc của nam nghệ sĩ trên thị trường âm nhạc.

