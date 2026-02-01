Clip HOT: Tuấn Trần công khai tình cảm với Phương Anh Đào trước hàng trăm người, chỉ 2 từ cũng đủ nổ tung MXH

Không khí phòng vé dịp Tết năm nay nóng hơn bao giờ hết khi cư dân mạng đồng loạt hướng sự chú ý vào màn so kè của bốn cái tên: Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Mùi Phở và Báu Vật Trời Cho. Ngay từ mùng 1 Tết, cả bốn “ngựa chiến” đã chính thức xuất trận, phủ sóng khắp các cụm rạp trên toàn quốc, mở màn cho cuộc đua được dự đoán đầy kịch tính. Không chỉ cạnh tranh bằng suất chiếu và doanh thu, các ê-kíp cũng nhanh chóng tăng tốc truyền thông khi đồng loạt khởi động chuỗi cinetour xuyên Việt.

Như 3 ekip khác, đoàn phim Báu Vật Trời Cho đã khởi động những bước đi đầu tiên đến các rạp chiếu ở khu vực TP.HCM. Các diễn viên diện dresscode là áo dài, mang đúng tinh thần Tết Việt. Bên cạnh những chia sẻ xoay quanh quá trình làm phim, chemistry giữa Tuấn Trấn và Phương Anh Đào cũng là yếu tố thu hút sự chú ý. Vẫn bị chấn thuơng từ trước, Tuấn Trần chạy cinetour với chiếc xe lăn và đôi nạng. Phương Anh Đào thì không ngần ngại ân cần, giúp đỡ mỹ nam 9x để di chuyển thoải mái.

Tại đây, cặp đôi còn có dịp phát cho người hâm mộ "cẩu lương" bằng một cách không ngờ đến nhất. Cụ thể, Tuấn Trần gây sốc khi gọi Phương Anh Đào là "vợ em", đồng thời hy vọng khán giả sẽ yêu quý và ủng hộ ekip. Anh cho biết: "Vợ của em cũng sắp đẻ rất là nhiều đứa rồi. Cho nên em mong mọi người yêu thương, giúp đỡ, lan toả, xem phim thật nhiều lần, để em có chi phí mua sữa cho con em. Còn bây giờ là phần phát biểu của vợ em".

Tuấn Trần công khai gọi Phương Anh Đào là "vợ em" khiến MXH mất ngủ (Nguồn: @sunseeshowbiz)

Phát ngôn của Tuấn Trần khiến cả rạp phim lẫn dàn cast ồ lên cười thích thú, bày tỏ sự bất ngờ khi Tuấn Trần công khai xưng hô tình tứ với Phương Anh Đào. Đặc biệt, nữ chính cũng cười tít cả mắt khiến dân tình không nghi không được. Giữa hàng loạt tin đồn tình cảm bủa vây 2 người kể từ khi đóng chung trong phim Mai, điều này đã "tiếp lửa" cho hội đu OTP sống dậy, đẩy thuyền kịch liệt cho bộ đôi diễn viên ăn ý.

Một số bình luận của netizen: - Ủa alo, cinetour hay lễ dạm ngõ vậy anh chị? - Tuấn Trần đang quảng bá phim hay tranh thủ chốt đơn luôn thế? - Phim chưa coi nhưng thiệp cưới chắc phải đặt trước quá trời. - Đẩy thuyền từ Mai tới giờ tưởng chìm rồi, ai ngờ anh Tuấn tự nhảy xuống chèo tiếp. - Xem phim để ủng hộ điện ảnh Việt, còn xem cinetour là để hóng drama tình cảm nha bà con!

Tính đến 22h30 ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), Báu Vật Trời Cho đã bỏ túi 6,1 tỷ đồng tiền bán vé, tạm đội sổ trong tổng số 4 phim. Mùi Phở lấn lướt một bậc nhưng chỉ cách Báu Vật Trời Cho 100 triệu đồng nên thứ hạng trong vài ngày tới vẫn có khả năng thay đổi. Bất lợi cho Báu Vật Trời Cho là công tác PR chưa tốt, cộng thêm lượng suất chiếu đìu hiu tới thảm. Song, đường đua phim Tết 2026 còn dài. Dù Thỏ Ơi!! đang dẫn trước với những con số khủng, đáp án cuối cùng vẫn chưa thể nói trước.