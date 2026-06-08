Clip hot: Tiểu Vy la thất thanh, bỏ chạy khiến cả ê kíp nháo nhào

Khoảnh khắc Tiểu Vy hoảng sợ, bỏ chạy gây xôn xao MXH.

Ra rạp từ cuối tháng 5, Ốc Mượn Hồn vẫn đang duy trì loạt suất chiếu để tiếp cận tới nhiều khán giả. Là bộ phim nội đầu tiên gia nhập đường đua điện ảnh tháng 6, tác phẩm đã ghi nhận doanh thu xấp xỉ 14 tỷ đồng sau khoảng 10 ngày công chiếu. Con số này cho thấy sức hút nhất định của bộ phim với khán giả, nhưng đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Ekip cùng dàn diễn viên vẫn chăm chỉ chạy cinetour hết công suất, gặp gỡ và giao lưu với khán giả tại các rạp chiếu trong khu vực. Đây cũng là cơ hội tốt để tạo ra content, góp phần quảng bá cho bộ phim. Mới đây, một đoạn clip viral ghi lại khoảnh khắc dở khóc dở cười xảy ra với Tiểu Vy khi vừa kết thúc hoạt động cinetour tại một rạp phim. Cụ thể, trong lúc rời rạp, Tiểu Vy vô tình chạm mặt "ma xó" do staff đoàn phim Ma Xó cải trang.

Tiểu Vy hú hồn khi đụng độ "ma xó"

Cô nàng hoảng sợ đến mức la thất thanh, quay đầu bỏ chạy khiến ekip của 2 phim nháo nhào. Phản ứng chân thật của Tiểu Vy khiến cả hai đoàn phim được phen cười nghiêng ngả. Sau vài giây hoàn hồn, người đẹp mới nhận ra đây chỉ là nhân viên hoá trang để quảng bá cho bộ phim Ma Xó chứ không phải tình huống ngoài ý muốn. Dù vậy, biểu cảm hoảng hốt cùng màn "chạy lấy người" của cô vẫn trở thành điểm nhấn hài hước, được khán giả chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là màn tương tác quảng bá duyên dáng giữa hai bộ phim Việt đang có mặt tại rạp. Không ít bình luận còn hài hước nhận xét rằng sự xuất hiện của Ma Xó cũng góp phần giúp 2 bộ phim tạo hiệu ứng truyền thông tự nhiên trên MXH.

Một số bình luận của netizen:

- Nhìn mặt bà Tiểu Vy buồn cười thật sự.

- Ốc Mượn Hồn và Ma Xó đụng độ nhau trực tiếp luôn.

- Đa vũ trụ phiên bản phim kinh dị Việt.

- Bả la quá trời, mọi người còn phải hoảng hốt.

- Đúng là gặp ma giữa thanh thiên bạch nhật mà.

Trong khi đó, Ma Xó đang càn quét khắp mặt trận phòng vé Việt khi thu về hơn 54 tỷ đồng tính đến ngày 7/6, xuất sắc giữ vị trí số 1 trên BXH The Box Office Vietnam. Con số này không chỉ cho thấy sức hút của bộ phim mà còn phần nào phản ánh nhu cầu thưởng thức phim kinh dị của khán giả Việt vẫn rất lớn. Trong bối cảnh nhiều dự án nội địa trước đó liên tục chật vật trong cuộc đua doanh thu, màn thể hiện của Ma Xó được xem như cú hích đáng chú ý cho thị trường. Thành công ban đầu của bộ phim cũng giúp xua tan phần nào bầu không khí ảm đạm từng bao trùm phòng vé Việt trong những tuần gần đây, đồng thời mang đến kỳ vọng về một giai đoạn sôi động hơn trong mùa phim hè năm nay.