Clip hot: Nam diễn viên Vbiz bất ngờ hôn fan nam ngay giữa rạp chiếu phim, xem mà không tin vào mắt mình

Mộng Zu |

Màn tương tác của nam diễn viên này với người hâm mộ khiến mọi người có mặt quá sốc.

Ngày 28/3, ê-kíp Hẹn Em Ngày Nhật Thực chính thức khởi động cinetour đầu tiên. Sự kiện nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả đến xem suất chiếu sớm cũng như tham gia giao lưu cùng đoàn phim. Trong không khí rộn ràng, một khoảnh khắc tương tác với fan của Khương Lê nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên MXH vì độ "chịu chơi" của cả nam diễn viên lẫn người hâm mộ.

Cụ thể, một khán giả nam đã được mời lên sân khấu để vào vai Ân - nhân vật của Thiên Ân - trong một phân đoạn lãng mạn với Thiên (Khương Lê). Ban đầu, bạn fan ôm nam diễn viên từ phía sau, Thiên Ân ở bên cạnh cũng phụ họa bằng cách đọc lời thoại của mình trong phim để tái hiện lại phân cảnh tình cảm: " Lúc em nghe anh Lực nói, em sợ mình không nhìn thấy anh nữa ".

Khương Lê cũng nhanh chóng nhập vai, xoay người đối diện và nắm chặt tay bạn khán giả. Sau đó, anh đáp lại bằng giọng điệu trầm ấm, nhẹ nhàng theo lời thoại của mình trong phim: " Em đừng sợ, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâ u".

Trong khi mọi người xung quanh chưa kịp trầm trồ, nam diễn viên đặt tay lên má đối phương và bất ngờ trao một nụ hôn khiến cả khán phòng vỡ òa. Màn tung hứng ngẫu hứng nhưng tròn trịa này lập tức khiến dàn cast lẫn khán giả bên dưới reo hò, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của buổi cinetour.

Khoảnh khắc trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, phần nào cho thấy sự linh hoạt và tinh thần vui vẻ hết mình của Khương Lê trong hoạt động giao lưu. Hầu hết netizen đều tỏ ra thích thú trước sự "chịu chơi" của nam diễn viên, cho rằng anh đã mang đến trải nghiệm hiếm có cho fan. Thậm chí, nhiều người còn hài hước rủ nhau săn vé cinetour với hy vọng được một lần bước lên sân khấu, trực tiếp "đóng phim" cùng thần tượng.

Bình luận của dân tình:

- Nhìn ảnh diễn mà mắc cười.

- Rồi rồi, săn vé đi cinetour liền thôi.

- Không biết ai là idol ai là fan luôn đó.

- Bạn khán giả sĩ nhất ngày hôm nay là đây chứ đâu.

- Khương Lê gặp thần tượng của mình hay sao mà phấn khích quá ta.

- Trời trời, của tui mà.

- Secret này khét quá, mai em cũng đi coi liền ạ.

Hẹn Em Ngày Nhật Thực là bộ phim ấy bối cảnh thập niên 90, xoay quanh mối tình giữa Ân và Thiên - một bên là cô gái lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, một bên là chàng trai làm nghề thợ điện mang nhiều khác biệt và không được chấp nhận. Tình yêu của họ không ồn ào nhưng lại chất chứa nhiều giằng xé khi phải đối mặt với định kiến, sự ngăn cản từ gia đình và những lựa chọn khó khăn của tuổi trẻ. Chất liệu tình cảm nhẹ nhàng nhưng nhiều dư vị này là lý do khiến bộ phim dễ chạm đến cảm xúc người xem.

Phim hiện đang mở suất chiếu sớm vào ngày 27-29/3 và sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 3/4.

Nga công bố video UAV tập kích, tuyên bố phá hủy "trận địa Patriot" tỷ đô của Ukraine

Khoảnh khắc sét đánh thẳng vào toà nhà cao nhất thế giới: Cảnh tượng như ngày "tận thế" ở Dubai

Vụ hàng trăm thiếu niên lao vào ẩu đả: Ban hành lệnh giới nghiêm trong đêm

Trực thăng cứu hỏa va vách đá, rơi thẳng vào đám cháy lớn, tình trạng phi công ra sao?

Dân quân thân Iran phóng UAV vào Black Hawl - Vũ khí vài nghìn đô hạ gục trực thăng hơn 20 triệu đô

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ 1 giờ trước khi xảy ra vụ cháy nhà trên đường Lĩnh Nam

Một tài xế điên cuồng đập đầu vào xe ô tô của đối phương sau trận cãi vã

Khung cảnh đầy kinh ngạc tại công trình tầm cỡ thế giới ở Việt Nam, chuẩn bị đón hàng loạt VVIP

