CLIP: Hỗn chiến ở Bình Dương, nam thanh niên bị chém tới tấp

Ngày 20-4, một lãnh đạo Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được nhóm đối tượng hỗn chiến trước cổng một công ty trên địa bàn.

CLIP ghi lại cảnh hỗn chiến

Trước đó, ngày 19-4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 3 nam thanh niên đứng trước cổng một công ty trong KCN Sóng Thần 2, TP Dĩ An.

1 thanh niên mặc áo khoác màu trắng, tay cầm vật giống kiếm liên tục chém vào người mặc áo quần màu đen.

Dù được người còn lại can ngăn, nhưng nam thanh niên này vẫn xông vào chém tiếp. Sau đó, người mặc áo đồ đen đã chủ động rời đi.

Nam thanh niên giơ vật giống kiếm chém vào người mặc áo đen

Theo lãnh đạo Công an TP Dĩ An, trong số các đối tượng này, có người làm việc trong công ty, có người ở bên ngoài.

"Công an đang làm việc với các đối tượng này, bước đầu xác định họ có mâu thuẫn" - lãnh đạo Công an TP Dĩ An cho hay.