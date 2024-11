Clip: Học sinh lớp 4 qua đường bị xe khách tông tử vong

Chiều 5-11, Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh lớp 4 tử vong tại chỗ.

Toàn bộ vụ việc được camera hành trình ghi lại

Vào trưa cùng ngày, tài xế Nguyễn Bá Cường (52 tuổi, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe khách giường nằm BKS 81F-004.68 lưu thông trên Tỉnh lộ 669 theo hướng thị xã An Khê đi huyện Kbang.

Khi đến địa phận thôn 3, xã Đông, huyện Kbang thì đã tông vào em Đ.V.T. (9 tuổi, học sinh lớp 4) đang băng qua đường. Vụ tai nạn đã khiến em Đ.V.T. tử vong tại chỗ.