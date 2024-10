Clip HIEUTHUHAI bị ném điện thoại vào người trong concert Anh Trai Say Hi gây phẫn nộ

Hành vi ném vật thể lạ về phía nghệ sĩ của người hâm mộ trong các sự kiện âm nhạc trở thành vấn nạn hiện nay. Trên thế giới, không ít lần chứng kiến nghệ sĩ buộc phải dừng biểu diễn khi bị chính fan làm tổn thương thân thể. Và tại concert Anh Trai Say Hi vào ngày 19/10, HIEUTHUHAI đã gặp phải tình huống bị người hâm mộ ném điện thoại vào người ở cự ly gần khi anh đang di chuyển dưới sân khấu. Chiếc điện thoại bay suýt trúng người HIEUTHUHAI khiến nam rapper giật mình vài giây. Đáng chú ý, đây là hành động cố tình của người ném bởi trong video có thể nghe rõ tiếng kêu "quay đi quăng đi" từ 1 người khác, chứ không phải vô tình trượt tay.

Đoạn clip này sau khi đăng tải lên mạng gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội. Cư dân mạng chỉ trích hành vi ý thức kém, gây nguy hiểm của người ném điện thoại về phía HIEUTHUHAI. Theo nhiều người, tình huống này có phần may mắn khi chiếc điện thoại đã không bay trúng vào mặt hay đầu của HIEUTHUHAI. Nếu không chính bạn fan đó đã là người gây thương tích cho nam rapper và khiến concert Anh Trai Say Hi diễn ra không trọn vẹn. Ngoài ra, cư dân mạng cũng kêu gọi các bạn trẻ thần tượng văn minh, không ném đồ để gây chú ý hay có những hành vi hâm mộ quá khích đối với nghệ sĩ.

Clip HIEUTHUHAI bị fan ném điện thoại vào người (Nguồn: Conggshowbiz)

HIEUTHUHAI giật mình, ngỡ ngàng khi bị điện thoại bay trúng người trong lúc di chuyển rất nhanh

HIEUTHUHAI sinh năm 1999, tên thật là Trần Minh Hiếu. Anh nổi tiếng sau khi tham gia chương trình King of Rap nhờ ngoại hình bảnh bao, giọng rap cuốn hút. Bước ra khỏi chương trình, nam rapper ngày càng sở hữu nhiều bản hit đạt lượt xem lớn và lượng fan đông đảo. Sau khi tham gia chương trình 2 Ngày 1 Đêm, HIEUTHUHAI tiếp tục tạo thiện cảm bởi tính cách hòa đồng, luôn chơi hết mình.

Hiện tại, HIEUTHUHAI là một trong những nam rapper nhận được sự yêu thích và quan tâm lớn từ công chúng. Gần đây, anh là quán quân một cuộc thi dành cho 30 sao nam. Ngoài ra, nam rapper được nhiều đàn anh như Trường Giang, Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy... đánh giá cao. HIEUTHUHAI còn được kỳ vọng là nghệ sĩ sẽ toả sáng mạnh mẽ như Sơn Tùng M-TP.

Tên tuổi của HIEUTHUHAI lên như diều gặp gió trong thời gian gần đây

Theo trailer giới thiệu mới nhất của Rap Việt 2024, HIEUTHUHAI sẽ ngồi ghế giám khảo vòng Đối đầu cùng JustaTee, Thái VG. Tuy nhiên, sự xuất hiện của HIEUTHUHAI - một thí sinh trưởng thành từ King Of Rap ở chương trình Rap Việt lại đang trở thành chủ đề tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Theo đó, nhiều người cho rằng dù HIEUTHUHAI đang là cái tên có sức hút nhưng chưa đủ "trình" ngồi ngang hàng với JustaTee, Thái VG. Anh có ngoại hình đẹp, âm nhạc bắt tai nhưng với các kỹ năng trong rap như flow, lyrics hay gieo vần, HIEUTHUHAI vẫn gây ra nhiều tranh cãi, chưa thuyết phục số đông khán giả. Mặt khác, HIEUTHUHAI cũng là gương mặt non trẻ so với dàn HLV Karik, BigDaddy, Suboi, B Ray. Khán giả đặt ra nhiều câu hỏi, cho rằng sự tham dự của HIEUTHUHAI trên ghế giám khảo chỉ là chiến lược "câu kéo" tương tác, người xem của Rap Việt.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực nam rapper. Những người này cho rằng HIEUTHUHAI chỉ là khách mời, đưa ra nhận xét cho các thí sinh chứ không quyết định kết quả cuối cùng. Chưa kể, HIEUTHUHAI chắc chắn là gương mặt nổi bật nhất trong làng rap hiện nay. Anh biết tận dụng những cơ hội xuất hiện trong nhiều chương trình để thể hiện bản thân, khẳng định vị trí và dần thăng hạng rõ rệt những năm vừa qua. Sự xuất hiện của nam rapper cũng được giới thiệu là khách mời, còn vai trò thực sự vẫn chưa ngã ngũ.