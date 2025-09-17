HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CLIP: Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết

Đức Nghĩa |

Có ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương nặng sau khi xe tải lao vào chợ ở Quảng Trị.

Đến 9 giờ sáng 17-9, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) khiến ít nhất 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

7019876845802

Trao đổi tại hiện trường, ông Trần Bình Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo, cho hay đến hiện tại qua xác minh có 3 người tử vong tại chỗ và 7 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Danh tính các nạn nhân cũng như tài xế xe tải đang được cơ quan chức năng cập nhật.

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày. Nhiều người dân cho hay trước khi vụ tai nạn xảy ra, họ nghe tiếng nổ lớn (nghi nổ lốp xe) rồi xe tải lao vào chợ.

Dưới đây là hình ảnh hiện trường vụ tai nạn do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận:

CLIP: Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết - Ảnh 1.

CLIP: Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết - Ảnh 2.

CLIP: Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết - Ảnh 4.

CLIP: Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết - Ảnh 5.

CLIP: Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết - Ảnh 6.

CLIP: Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết - Ảnh 7.

CLIP: Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết - Ảnh 8.

CLIP: Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết - Ảnh 9.

CLIP: Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết - Ảnh 10.

Đăng ký thường trú qua VNeID, cần giấy tờ gì?

Tags

nổ lớn

hiện trường

tỉnh quảng trị

tai nạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại