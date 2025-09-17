CLIP: Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết

Đến 9 giờ sáng 17-9, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) khiến ít nhất 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Trao đổi tại hiện trường, ông Trần Bình Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo, cho hay đến hiện tại qua xác minh có 3 người tử vong tại chỗ và 7 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Danh tính các nạn nhân cũng như tài xế xe tải đang được cơ quan chức năng cập nhật.

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày. Nhiều người dân cho hay trước khi vụ tai nạn xảy ra, họ nghe tiếng nổ lớn (nghi nổ lốp xe) rồi xe tải lao vào chợ.

Dưới đây là hình ảnh hiện trường vụ tai nạn do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận: